La Germani ospita Treviso al PalaLeonessa: il live del match
Nunn è in panchina ma, in seguito alla botta all’occhio subita in allenamento, non dovrebbe entrare nel corso di Germani-Treviso, autentico testacoda in programma alle 19 al PalaLeonessa.
È le ventitreesima di regular season, terzultima di campionato. Con una vittoria la Pallacanestro Brescia ha l’aritmetica certezza del secondo posto. I trevigiani sono invece in lotta per la salvezza.
A livello di Under, la novità di Brescia è la presenza di Toure al posto di Doneda. Nel frattempo l’Olimpia Milano ha battuto a Venezia la Reyer 90-85 e ha blindato il terzo posto. Non una grande notizia per i biancoblù in chiave griglia play off.
La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.
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