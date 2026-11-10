Samardo Scalvini: «Rinato dopo l’ischemia, col basket sconfiggo la rabbia»

«Sono un ragazzo fortunato». Solo che a lui, Nicola «Samardo» Scalvini, il sogno non lo hanno regalato come a Jovanotti. Semmai glielo hanno tolto. Chi? Il destino, l’insondabile: un’ischemia cerebellare bilaterare acuta partita da un trombo al cuore che nel 2019, quando aveva appena 22 anni, andò vicina a portargli via la vita. L’irreparabile venne poi scongiurato, ma per contro non c’erano più del 5-10% di possibilità che «Sama» potesse tornare a essere quello di prima di quell’infausto giorno d’agosto. Col rischio di non poter più camminare. Nella sua vita da quel momento in poi c’è stato spazio «solo una incredibile rabbia contro tutto e tutti. Mi dava fastidio qualsiasi cosa: anche guardare le partite di basket perché io non potevo più essere sul parquet a essere felice per una vittoria o incavolato per una sconfitta». Ma ecco ancora l’insondabile.
L’incredibile ritorno
I misteri della vita e della scienza sciolti tutti insieme nell’esistenza di questo sempre ragazzo italo-colombiano di Travagliato di 29 anni, alto 203 cm e con un sorriso grande così, che oggi non solo sta bene e cammina, ma – 7 anni dopo, con di mezzo anche un intervento al cuore nel 2022 – corre sul parquet di Trenzano con la Pitra di Seconda Divisione Regionale: così Nicola ha ritrovato il centro del villaggio, quello della sua vita, che dal 2019 ha cambiato traiettoria, prospettive, priorità. Non però i punti fermi: «Mia mamma Florisa, mio papà Franco, mio fratello Edgar e la mia incredibile fidanzata Martina». E, come nessuno avrebbe mai immaginato: «il basket». Appunto.
Prima di iniziare, perché tutti la chiamano Samardo?
Un giorno al campetto a giocare, arrivarono dei ragazzi della Fortitudo Brescia. Gli mancava il lungo, mi chiesero se volessi giocare con loro. A un certo punto il play non si ricordava il mio nome e dal nulla mi chiamò Samardo. E da allora, Samardo per tutti sono.
Da qualche settimana la sua storia è diventata pubblica: cosa è successo da quando tutti sanno cosa ha attraversato?
Ho ricevuto molti attestati. Qualcuno mi dice che sono un ottimo esempio. Io però credo che gli esempi siano altri. Dopo 7 anni dall’inizio del mio calvario sono anche tornato ad avere l’idoneità sportiva, ma sento che questo è solo l’inizio. Devo perdere altro peso dopo che sono sceso di 25 kg dai 150 ai quali ero arrivato. Devo buttar giù altri 15 kg: ce la farò grazie al sostegno del mio dietista Giuseppe Cucinotta e del personal trainer Marco Carbonini. Non ho ancora raggiunto la mia forma.
Siamo qui a parlare di forma fisica dopo ciò che ha passato ed è incredibile. Come l’ha cambiata ciò che ha avuto?
Mi ha cambiato moltissimo fin da subito, sono diventato anche ipocondriaco e ogni malessere che avverto mi spaventa molto e penso «ecco, è un’ischemia». Divento matto a ogni segnale del mio corpo. Un po’ rispetto agli inizi mi sono calmato e per fortuna c’è la mia fidanzata che è stata anche volontaria del soccorso che sa sempre come tranquillizzarmi. È molto difficile combattere certi pensieri, non so se riuscirò, ci provo.
È ricorso anche a supporti psicologici?
Sì, soprattutto agli inizi mi sono dovuto far aiutare. Anche l’aver dovuto abbandonare il basket mi ha lasciato un grande vuoto interno. Ero sempre nervoso, avevo perso la mia solarità, ero incavolato con tutto e tutti. Mi chiedevo «perché io? Perché a me?». Avevo 22 anni e non sapevo più che fare della mia vita. L’unica cosa in cui mi sentivo bravo e in cui eccellevo era il basket. E lo avevo perso: non sono stato capace di trovare una passione che potesse sostituirlo. Avrei potuto fare l’allenatore, mi avevano proposto quello: ma sono troppo buono e non avevo quelle caratteristiche che servono per quel ruolo. Ho lasciato perdere.
Le persone intorno a lei come sono cambiate invece?
Intanto sono stati tutti fantastici. E quando mi sono svegliato dal coma dopo la terapia intensiva ho trovato una settantina di persone fuori ad aspettarmi: non so neanche da dove uscisse tutta quella gente per me. La mia Martina poi è stata eccezionale: mi ha dovuto fare da cuscino, ha attutito tutta la mia arrabbiatura. Le ho fatto passare le pene dell’inferno perché mentalmente ero distrutto. E poi mia mamma...
Una mamma che aveva già dovuto fare i conti con il fatto che suo fratello Edgar a causa di un incidente è costretto in carrozzina da quando ha 18 anni e mezzo.
Lei non mi ha mai fatto pesare nulla, ha una grande forza. In famiglia c’è stata tanta positività e tenacia. Io non gliel’ho mai chiesto che cosa ha provato quando mi è successo ciò che mi è successo.
Il ruolo di Edgar quale è stato?
Fondamentale. Lui è rimasto paralizzato che era nel fiore di tutto. Era anche un giocatore di golf con ambizioni di alto livello, forse anche mondiale. Poi di punto in bianco è finito in carrozzina. Eppure ha avuto la forza di reinventarsi e pratica sport: basket e tennis paralimpici. Si è sposato e ha un figlio. Forse si muove il doppio delle persone che non hanno limitazioni fisiche. Lui sì è stato un esempio e uno sprone.
Lei pensa che avrebbe potuto avere una carriera nel basket se non avesse avuto l’ischemia?
Questo non lo so, magari almeno la C. Oggi comunque Trenzano rappresenta per me una rivincita personale, una rivalsa con la vita. E non posso che ringraziare la società che mi ha voluto anche in condizioni non ancora ottimali. Forse per come sto questo livello è anche troppo alto per me. Mi hanno dato una grande opportunità dopo che la ripresa l’avevo fatta a Lograto nel campionato Csi.
Lei ora si sente un miracolato o si ritiene più sfortunato?
Mi ritengo fortunato o forse sì anche miracolato. Dato quello che ho rischiato, compresa la morte, non posso non ritenermi grato per essere qui. Da quando poi il basket è tornato nella mia vita non sono nemmeno più così arrabbiato. Quindi dico: wow!.
Lei vive nel «qui e ora» o riesce a pensare al futuro?
Ecco: questo è il mio cruccio. Non riesco più a pensare al futuro. Potevo perdere la vita quindi mi godo giorno per giorno, ma penso che sia anche un po’ sbagliato non fare piani, non pensare ad esempio a prendermi una casa e cose del genere. Per ora non riesco ad andare oltre perché ho paura.
Non riesce a pensare che se in fondo è riuscito a tornare al basket e quindi a rischiare botte e colpi forse ha già fatto più passi avanti di quanto non riesca a realizzare razionalmente?
Non so. Adesso penso solo che sul parquet mi sento realizzato. La vita di spogliatoio, gli applausi, i «vai Sama», i canestri e il clima mi sono mancati troppo. Tutti quei dettagli come le arrabbiature o le risate da campo ai quali prima non badavo e che ora significano tutto. Non so dire poi dell’emozione che ho provato alla prima partita col Lograto. Devo dire grazie a molta gente, anche a Tusa, il mio vecchio coach a Chiari che mi è sempre stato molto vicino. Ho già detto di Trenzano – dove c’è coach Peli al quale non chiedo sconti così come ai miei compagni: voglio essere trattato come tutti – e Lograto e ribadisco il grazie alla mia famiglia. Se penso che non volevo nemmeno più vedere una partita di basket...
Davvero non pensa di essere un esempio?
Diciamo che mi piacerebbe diventarlo. Accadrà però solo quando sarò riuscito a riprendere la mia vita in mano in tutto e per tutto. Non so nemmeno ancora individuare quale possa essere il mio desiderio più grande da realizzare. Solo una cosa so: che non voglio essere identificato con la mia malattia. Che si pensi a me perché sono un gigante, per il mio sorriso, per quel che volete, ma non per ciò che ho avuto.