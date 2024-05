Roberto Baggio al PalaLeonessa per Germani-Olimpia

Impressionante manifestazione d’affetto al PalaLeonessa per Roberto Baggio, a Brescia per gara-3 della semifinale play off tra la Germani e l’Olimpia Milano. Il campionissimo non solo del Brescia, ma di tutto il calcio mondiale, è stato accolto da una ovazione (riduttivo) degli oltre 5000 del PalaLeonessa.

L’ex Codino, accolto dal celebre coro «sei sempre tu che ci porti in vantaggio» intonato a più riprese nel pre partita con l’Olimpia, è parso emozionato e ha più volte ripetuto «mamma mia…mamma mia…».

I cori dei tifosi bresciani per Roberto Baggio

Baggio, insieme ad Andrea Caracciolo, è ospite dello sponsor Techne di Davide Peli ed è arrivato accompagnato dallo storico Manger Vittorio Petrone. Nel pre partita si è intrattenuto con Caracciolo e la famiglia, lo staff dirigenziale della Germani e alcuni selezionatissimi amici dello sponsor. Baggio è entrato al palazzetto due minuti prima della palla a due.