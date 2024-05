Semifinale play off, la Germani al PalaLeonessa per la sfida decisiva contro l’Olimpia Milano

La Germani affronta alle 20.45 l’Olimpia Milano in gara-3. Dopo due sconfitte al Forum di Assago, la serie di semifinale play off passa al PalaLeonessa. La Pallacanestro Brescia deve vincere per evitare che la stagione giunga al capolinea.

Le due partite in terra milanese sono state molto difficile. I biancoblù hanno faticato a impensierire i campioni d’Italia in carica, che sono rimasti quasi sempre in controllo. Per quanto concerne la gara di oggi c’è un’ulteriore difficoltà. Il playmaker Semaj Christon, uscito malconcio da gara-2, potrebbe non essere utilizzabile.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.