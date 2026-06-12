Nazionale basket 3 contro 3, tra i convocati Cournooh e Della Valle

David Cournooh, ormai ex Germani, e il capitano della Pallacanestro Brescia Amedeo Della Valle sono stati ufficialmente convocati per i prossimi impegni della Nazionale italiana di basket tre contro tre. Il ct Claudio Negri li ha inseriti nella lista dei quattro atleti a disposizione, in vista della gare di qualificazione alla Coppa Europa, che si terranno a Kosice (Slovacchia) da domani, sabato 13, a domenica 14 giugno. Gli azzurri affronteranno Ungheria, Slovenia, Turchia, Portogallo, Croazia, Georgia, Finlandia, Polonia e Svizzera.
I convocati
I convocati sono dunque David Reginald Cournooh, Amedeo Della Valle, Alessio Donadoni e Tiagande Willis Alex Tio. Tutte le gare saranno trasmesse live in streaming a questa pagina su YouTube.