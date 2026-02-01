Milano-Germani big match, tra prospettive e incognite

Olimpia Milano-Germani, da dove partire? Forse dai protagonisti-non protagonisti. Nel roster della Pallacanestro Brescia si può leggere il nome di Ivanovic, che molto difficilmente sarà della partita (spalla sinistra-collo-braccio restano intorpiditi dopo l’infortunio con Udine), ma potrebbe essere tra i 12 di Cotelli a onor di firma, per stare accanto ai compagni.

A meno che non ci sia un recupero last-minute. Brescia, nell’ultimo anno e mezzo, ha giocato (e perso) una sola partita senza il montenegrino. Accadde a Trapani, lo scorso marzo.

Dall’altra parte dovrebbero sedersi al fianco di Peppe Poeta Tonut e Diop i quali, a loro volta, non sono però nelle condizioni di giocare. Bolmaro e Mannion sono assenti per infortunio. Il già allenatore della Germani dovrebbe chiamare un giovane a completare la lista dei 12. Da capire come si muoverà sugli stranieri. Potrebbe concedere un turno di riposo a Guduric. Presenti (o presunti presenti) e assenti sono un tema di quelli centrali. Per la Germani non avere un solo giocatore, specie se quel giocatore è Ivanovic, è un problema grosso. Milano è abituata agli infortuni e ha numeri e qualità per restare, comunque, la favorita praticamente contro ogni avversaria italiana e in ogni condizione. Eppure anche per Peppe, per sempre amato da Brescia, non è facile.

Da sapere

Olimpia Milano-Germani si gioca oggi, alle 16, all’Alianz Cloud di Milano, già PalaLido. Il Forum di Assago non è disponibile, perché impegnato per le vicine olimpiadi invernali. La gara è valida per la diciottesima gara della regular season, la terza del girone di ritorno. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del GdB gli aggiornamenti testuali.

Gara di cartello

Si tratta di certo del big match di giornata. Milano è terza a 24 punti e Brescia seconda con 28. Non bisogna pensare alla sconfitta o darla per scontata, ma il dato che un ko non comporterebbe alcun aggancio o sorpasso resta da tenere presente. Ha poi un senso osservare gli impegni dell’Olimpia subito dopo la partita di oggi. La squadra di Poeta ha una grande chance per raddrizzare la propria stagione di Eurolega, e la chance si concretizza tra dopodomani, martedì, e venerdì, quando i biancorossi giocheranno in casa col Baskonia e in trasferta contro l’Asvel. Si tratta di due partite, in programma a strettissimo giro di posta, che i milanesi non possono perdere.

Nel futuro della Germani c’è invece l’altro match deluxe con la capolista Virtus Bologna (in posticipo, lunedì 9 febbraio, al PalaLeonessa, alle 20) e l’anticipo di San Valentino (sabato 14) a Varese, con palla a due alle 18.15. Poi, la Coppa Italia, alla quale Cotelli punta ad arrivare con il roster al completo, possibilmente formato da giocatori che sono riusciti a mettere insieme un ammontare dignitoso di allenamenti insieme.

Guardare avanti sembra un controsenso, e probabilmente lo è anche, se il match clou è oggi. Al contempo determinate considerazioni sono inevitabili. La Germani può preferire non rischiare Ivanovic e preservarlo, magari già per il rematch della finale scudetto dell’anno scorso. L’Armani sa che in campionato, in un modo o nell’altro, finirà in alto, e - più o meno comunque vada - arriverà dritta in finale, a patto di non trovarsi, come nel 2024-2025, nella stessa parte del tabellone di una Bologna che gioca alla morte. In Eurolega, invece, il piatto piange da anni. Qualcosa di buono, stavolta, è stato fatto, ed è arrivato il momento di consolidarlo, per evitare le fini fatte nel recente passato.

Senza il montenegrino, Cotelli sperimenterà assetti diversi e proverà a trovare altri portatori di palla. Cournooh il sostituto naturale. Della Valle lo sa fare molto bene. Massinburg può occuparsi del ruolo di creator, ma deve davvero - stavolta - giocare una partita da Massinburg. Tutto il resto è da scoprire, in 40 minuti che saranno quasi certamente non banali.