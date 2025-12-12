Giornale di Brescia
Cotelli: «Nella Germani c’è tanto lavoro, domenica tutti al palazzetto»

Daniele Ardenghi
Ieri ospite di Teletutto, l’allenatore rivolge un appello ai bresciani: «Con Varese vorremmo il tutto esaurito»
Cotelli: "Varese ha cambiato passo"
La Germani può sembrare una squadra semplice da allenare perché, come è noto, è composta da atleti molto esperti, forti e responsabili (si scelga pure liberamente l’ordine di questi aggettivi). Matteo Cotelli, coach della Pallacanestro Brescia, ospite ieri negli studi di Teletutto per Basket Time, ha giustamente sottolineato il lavoro che c’è dietro. Quotidiano, meticoloso.

«Un lavoro ramificato, tra i rapporti con i giocatori – ricorda il trentottenne bresciano –, la parte tecnica, quella atletica e quella tattica, anche attraverso l’analisi dei video. Ci sono tante ore in campo e altrettante alla scrivania, in un ambiente ideale creato da Mauro Ferrari, al quale siamo grati, e dalla struttura che c’è».

Il percorso

E la Brescia che è capolista con la Virtus Bologna, e che dopodomani, domenica, alle 17, al PalaLeonessa, incontra Varese, non è il copia-incolla di quella dell’anno scorso. «Il solco è chiaramente quello tracciato da Poeta – ricorda il coach –. Ma stiamo cercando di crescere su tanti aspetti, a partire dalla difesa, dalla quale stiamo ottenendo buone risposte. Penso poi all’utilizzo di Mobio da tre, di Rivers da due in quintetti difensivamente aggressivi e a tutte le varianti che cerchiamo di introdurre».

Adesso che Massinburg è tornato a disposizione, Cotelli e il suo staff desiderano aumentare i tassi di «imprevedibilità e versatilità» della Germani. Intanto, come si diceva, domenica arriva Varese. «E chiamo i nostri tifosi – l’appello dell’allenatore –. Vorremmo un palazzetto tutto esaurito, che ci prepari con l’atmosfera giusta verso le partite di fine andata che giocheremo al PalaLeonessa, ossia i match-clou contro Reyer Venezia e Tortona».

A Reggio

Cotelli torna anche sulla vittoria ottenuta sabato sera al PalaBigi contro Reggio Emilia. «La squadra ha dato un’altra volta prova di grande maturità – sottolinea l’allenatore –. Era un campo difficile e i nostri avversari dovevano assolutamente vincere. Ci hanno messo in difficoltà con la loro difesa, si sono accesi in attacco. Siamo stati bravi a tenerli a bada».

 Anche nei momenti difficili, però, né la Germani né il suo allenatore hanno perso la calma. La gara è stata gestita, controllata, vinta. «Avere una squadra caratterizzata da maturità, esperienza, affidabilità e solidità aiuta molto», rimarca Cotelli, che ricorda quanto – in questo senso – la lezione di Poeta sia stata utile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaMatteo CotelliBrescia
