Grazie a Mobio e Cournooh la Germani scopre l’abbondanza

Le particolari circostanze di Reggio Emilia in una prestazione più corale del solito

Joseph Mobio in azione a Reggio Emilia - © M.Ceretti / Ciamillo-Castoria

Quella strana, insolita sensazione di abbondanza. È un discorso per paradosso, certo. Eppure la Germani che, sabato, ha vinto al PalaBigi di Reggio Emilia (93-87), confermando il primato in classifica, ha dato questa idea. La Germani non si ferma più e vince anche a Reggio Emilia La Pallacanestro Brescia veniva da oltre un mese di partite con rotazioni a otto, al netto di qualche ingresso mirato, per pochi secondi, di Ferrero. L’ultimo match con Massinburg - peraltro, in quell’occasione, out nel