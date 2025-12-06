Giornale di Brescia
La Germani in casa della Reggiana: la diretta

Marco Mezzapelle
Palla a due alle 20.30 al PalaBigi: tra i convocati per la Pallacanestro Brescia anche Rivers
  • Le immagini di Reggio Emilia-Germani Brescia
    Le immagini di Reggio Emilia-Germani Brescia - Foto Ciamillo Castoria © www.giornaledibrescia.it
Rivers è tra è tra i dodici in distinta per la Germani. C’è anche il rientrante Massinburg. La scelta di Reggio Emilia è quella di schierare Cheatham, che ha recuperato dall’infortunio, mentre lo straniero escluso è Smith. Queste le ultime dal PalaBigi, ammantato nella nebbia. Alle 20.30 la Pallacanestro Brescia sfida la Reggiana nell’anticipo della decima di campionato.

I padroni di casa vengono da una serie di risultati negativi in campionato. Brescia è in serie positiva da quattro gare. Occhi puntati sul rientro di Massinburg e sulle condizioni di Rivers, che in settimana ha avuto un affaticamento muscolare.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

Germani Pallacanestro BresciaReggiana
