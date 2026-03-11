Verso Cremona, Vitali: «Germani, siamo pronti a dare battaglia»

Da rivelazione del campionato a squadra che oggi punta «a raggiungere il prima possibile la salvezza». Senza patemi, dato che ci sono 10 punti di vantaggio sulla zona rossa. Parola di Luca Vitali, playmaker della Germani dal 2016 al 2021, oggi nello staff di Pierluigi Brotto a Cremona, prossima avversaria della Pallacanestro Brescia, al PalaRadi, questa domenica, alle 18. Circa l’eventualità - o quasi certezza - della cessione del titolo sportivo a fine stagione, Vitali rimanda al concetto sopra espresso: «Pensiamo al campo, pensiamo alla salvezza. Adesso arriva Brescia e siamo pronti a dare battaglia - afferma - davanti ai nostri tifosi. Saremo combattivi, consapevoli di giocare contro una grande squadra».

Con Veronesi

Vitali, per altro, oggi allena Giovanni Veronesi. Esterno bresciano di cui è stato anche compagno di squadra, proprio in biancoblù, anni fa, quando l’oggi quasi ventottenne era un Under. E che pochi giorni fa ha esordito - quarto nostro conterraneo nella storia - in Nazionale. «Era super pure quando giocavamo insieme - afferma il quarantunenne bolognese -. Si impegnava moltissimo. Adesso è cresciuto e maturato. È solido. In difesa, in Italia, può marcare gli avversari dall’1 al 4. E in attacco capisce quando prendersi i tiri».

C’è chi lo vedrebbe benissimo di nuovo alla Germani, il prossimo anno, quando il tema del rinnovamento del pacchetto italiani sarà quanto mai centrale. «È un tema che non posso toccare, siamo concentrati sul campo - sottolinea l’ex regista -. Il ruolo di "profeta in patria" può essere al contempo affascinante e complicato. Dipende sempre dal giocatore. Brescia, dal canto proprio, dimostra da anni di saper compiere ottime mosse sul mercato. Anche non toccando gli equilibri di gruppi che funzionano, come fatto a cavallo di queste due stagioni. È stata una prerogativa di altre grandi squadre: penso a Siena, o alla Reyer Venezia più vincente».

Impegni

Nel frattempo l’ex playmaker, che di casa è ancora a Brescia, prosegue con i propri progetti tra la formazione cestistica (e non solo) e l’inclusione, anche sul nostro territorio. A partire dalla LV Experience, che propone, per l’estate 2026, un programma articolato tra camp di allenamento, iniziative sociali e percorsi formativi per le aziende. La base operativa sarà ancora sul Sebino, al Camping del Sole Village. Al centro la cultura dell’assist a 360°, che muove dalla filosofia di mettere gli altri nelle condizioni di dare il meglio.

I percorsi proposti saranno diversi. L’Exclusive Master prevede 4 giorni e 18 ore di allenamento per atleti nati tra il 2008 e il 2011. Due sessioni disponibili: 28 giugno-1 luglio e 2-5 luglio. Massimo 30 atleti per sessione. Poi ci sarà la Pro Skills Week, sei giorni di basket e crescita personale per ragazzi nati tra il 2011 e il 2014 (5-11 luglio). Massimo 45 atleti. Il camp sarà anche «on tour» tra Senigallia, Rivarolo Canavese, Porto San Giorgio e Quartu Sant’Elena. La novità di quest’anno è il Player development program, con sessioni di allenamento individuale strutturato in piccoli gruppi, a Iseo dal 29 giugno al 10 luglio. Info: lvexperience.it.