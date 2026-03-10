Germani, dopo la sfida con Cremona ci sarà la trasferta a Trento domenica 22

Domenica la Germani riprenderà il proprio cammino in campionato con la trasferta del PalaRadi di Cremona: palla a due alle 18.

Sono stati fissati la data e l’orario anche del successivo viaggio, peraltro consecutivo: la Pallacanestro Brescia sarà impegnata a Trento domenica 22 marzo alle 18. Tornerà a giocare al PalaLeonessa il 29 marzo, salvo anticipi, con Reggio Emilia.