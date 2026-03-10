Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Germani, dopo la sfida con Cremona ci sarà la trasferta a Trento domenica 22

Daniele Ardenghi
Domenica 15 la sfida alle 18 al PalaRadi, stesso orario per la partita in Trentino. La Pallacanestro Brescia tornerà al PalaLeonessa il 29 marzo per la sfida a Reggio Emilia
Maurice Ndour contro la Virtus Bologna - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Maurice Ndour contro la Virtus Bologna - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
AA

Domenica la Germani riprenderà il proprio cammino in campionato con la trasferta del PalaRadi di Cremona: palla a due alle 18.

Sono stati fissati la data e l’orario anche del successivo viaggio, peraltro consecutivo: la Pallacanestro Brescia sarà impegnata a Trento domenica 22 marzo alle 18. Tornerà a giocare al PalaLeonessa il 29 marzo, salvo anticipi, con Reggio Emilia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario