Germani, dopo la sfida con Cremona ci sarà la trasferta a Trento domenica 22
Domenica 15 la sfida alle 18 al PalaRadi, stesso orario per la partita in Trentino. La Pallacanestro Brescia tornerà al PalaLeonessa il 29 marzo per la sfida a Reggio Emilia
Maurice Ndour contro la Virtus Bologna - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Domenica la Germani riprenderà il proprio cammino in campionato con la trasferta del PalaRadi di Cremona: palla a due alle 18.
Sono stati fissati la data e l’orario anche del successivo viaggio, peraltro consecutivo: la Pallacanestro Brescia sarà impegnata a Trento domenica 22 marzo alle 18. Tornerà a giocare al PalaLeonessa il 29 marzo, salvo anticipi, con Reggio Emilia.
