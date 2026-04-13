La Virtus Bologna supera Cantù e torna al primo posto

Tra campionato ed Eurolega la Virtus Bologna perdeva da otto partite di fila. Oggi le Vu Nere hanno rotto la striscia negativa superando Cantù in casa 89-79.

Il successo permette a Bologna di ritrovare la vetta della classifica, a 38 punti come la Germani, che però torna seconda a causa del doppio scontro diretto a favore della squadra adesso allenata da Nenad Jakovljevic, subentrato a Dusko Ivanovic. Non ha esordito il nuovo esterno Dos Santos, l’ultimo arrivato nel roster della Virtus, che è ancora priva di Pajola, giocatore fondamentale, specialmente in difesa.

Il margine

Sia Bologna sia la Pallacanestro Brescia hanno un buon vantaggio sulle inseguitrici, ossia l’Olimpia Milano e la Reyer Venezia, entrambe a -4 (la squadra di Cotelli ha vinto tutti e quattro gli scontri diretti con queste rivali).

Nella Virtus si segnala la prestazione offensiva eccezionale di Carsen Edwards, autore di 34 punti. In doppia cifra anche Derrick Alston, che realizza 17 punti. Quindici per il canturino Giordano Bortolani.

La classifica

Virtus Bologna e Germani Brescia 38 p.ti; Olimpia Milano e Reyer Venezia 34; Tortona 30; Trieste 26; Reggio Emilia 24; Varese 22; Trento e Cremona* 20; Udine e Napoli 18; Cantù* 16; Dinamo Sassari* 14; Treviso 12. * = una partita in più.