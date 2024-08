La Germani vince la prima amichevole: Urania Milano ko 96-85

La prima amichevole termina con una vittoria. Al PalaIseo di Gratacasolo di Pisogne la Germani batte l’Urania Milano di serie A2 96-85. Il punteggio, in realtà, viene azzerato al termine di ogni quarto, come spesso accade in questi appuntamenti di pre-season.

La cronaca

Il match è piacevole. Poeta (all’esordio «non ufficiale» da head coach) ha a disposizione tutti i componenti della rosa, eccezion fatta per Giancarlo Ferrero, tenuto a riposo per un leggero affaticamento muscolare.

La Pallacanestro Brescia non ha il migliore degli approcci alla gara, ma cresce alla distanza. E, tra up&down, diverte comunque i circa 400 spettatori presenti. Piacciono la duttilità di Rivers, la grinta di Ivanovic, l’intesa DellaValle-Ndour, la grinta di Mobio e la solita mentalità di Burnell.

Il ritardo

La partita è iniziata con un’ora di ritardo. Il pullman che stava portando la Germani al palazzetto di Gratacasolo è infatti rimasto imbottigliato all’altezza di Breno, in galleria, a causa di un incidente.

Della Valle e compagni sono arrivati ben dopo l’orario previsto e, naturalmente, hanno dovuto pure scaldarsi. Mauro Ferrari era presente al palazzetto. Ha osservato i primi 6 minuti di gara. Il prossimo appuntamento è per domenica. Alle 16 la squadra di Poeta sarà impegnata a Rieti contro la Real Sebastiani, altra formazione di serie A2.