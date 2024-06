Poeta, il nuovo allenatore della Germani si presenta: «Sono emozionato, carico e pieno di entusiasmo»

«Sono emozionato, sono carico, sono pieno di entusiasmo e non vedo l'ora di cominciare il mio nuovo percorso con questa squadra. Ho sempre avuto un ottimo feeling con questa piazza da avversario, nonostante le tante battaglie, ed ora voglio fare lo stesso anche da allenatore»: si è aperta così la conferenza di presentazione di Giuseppe «Peppe» Poeta da nuovo allenatore della Germani. Come ampiamente anticipato è proprio l’ex assistente dell’Olimpia Milano a succedere ad Alessandro Magro sulla panchina biancoblù con l’idea di aprire un nuovo ciclo: «Ho provato a rubare, ad imparare e ad attingere da due grandi allenatori come Messina e Pozzecco, non vedo l'ora di mettermi alla prova come allenatore. So di raccogliere un'eredità molto pesante dopo i tre anni di Magro, gli faccio i complimenti e gli auguro il meglio».

Prime indicazioni anche sul roster che il nuovo allenatore vorrebbe costruire: «Ci saranno dei cambiamenti nel roster, soprattutto in alcuni ruoli, come succede in un nuovo ciclo, ma ripartiremo anche da alcune certezze».

Presente alla conferenza anche la presidente Graziella Bragaglio che ha voluto cominciare ringraziando coach Magro per il lavoro svolto prima di passare al nuovo timoniere: «Abbiamo chiuso una porta, non meno di 20 giorni fa, e siamo già qui ad aprire con entusiasmo un nuovo progetto. Una scommessa che abbiamo fatto 3 anni fa con Alessandro ed oggi vogliamo dare a Peppe la stessa possibilità».