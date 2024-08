Germani in piazza: «Entusiasmo e impegno per una stagione sfavillante»

Per la nuova Brescia il rito della presentazione a Ponte di Legno. Poeta: «Orgoglioso, ci divertiremo». La presidentessa Bragaglio: «Squadra riassemblata, vogliamo ricambiare l'affetto»

3 ' di lettura

Lo scatto di squadra e staff sul palco della piazza centrale di Ponte di Legno - © www.giornaledibrescia.it

«Sarà una stagione sfavillante». È quanto si augura la presidentessa Graziella Bragaglio, salita ieri sera sul palco allestito in piazza XXVII Settembre, nel cuore di Ponte di Legno, per dare il via al classico ritiro prestagionale della Pallacanestro Brescia. Erano tanti i tifosi accorsi per accogliere la nuova Germani, arrivata in piazza a bordo del trenino panoramico messo a disposizione dalla Pro Loco del paese. La Germani sale a Ponte di Legno, abbraccia i tifosi e torna a sudare Parola al