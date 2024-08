Incidente in galleria, traffico rallentato tra Cividate e Breno

Incidente in galleria sulla Ss 42 a Cividate Camuno. Lo scontro ha coinvolto un’auto un piccolo autobus. Sono undici le persone coinvolte: i sanitari le hanno visitate tutte sul posto, trasportandone due all’ospedale di Esine in codice giallo e un’altra in codice verde

Leggi anche Scontro frontale tra due auto a Ghedi, grave un 61enne

La strada è stata chiusa per circa un’ora e riaperta alle 18.15. Si segnalano però ancora ripercussioni sul traffico in quel tratto.