La Germani sale a Ponte di Legno, abbraccia i tifosi e torna a sudare

Pronti, via. Nel pomeriggio di oggi la Germani parte alla volta di Ponte di Legno, dove alle 19, in piazza XXVII settembre, riceverà l’abbraccio del pubblico e sarà protagonista della tradizionale presentazione.

Da quel momento in poi sarà ritiro montano. Per la Pallacanestro Brescia si tratta di un appuntamento «tradizionale» in un luogo che è un po’ una seconda casa, ossia il Cfp Giuseppe Zanardelli, che per altro si configura come gold partner ed event project partner del club.

Il programma è noto. Si lavorerà tra i monti - dove il clima sarà più mite rispetto a quello cittadino - fino a venerdì. Sono in programma sedute ogni giorno, alle 11.

Mercoledì è in calendario la prima amichevole della preseason, al PalaIseo di Pisogne, in località Gratacasolo. Alle ore 18.30, Della Valle e compagni sfideranno l’Urania Milano, squadra di serie A2.

Sabato 31 agosto il gruppo biancoblù sarà già in viaggio verso Roma, da dove poi raggiungerà Rieti. Qui, domenica 1 settembre, alle 16, la Germani affronterà la Real Sebastiani per la seconda edizione del Memorial Riccardo Blasi.

Intanto la squadra, svolte le visite mediche nei primi due giorni della settimana che è ormai alle spalle, ha lavorato al PalaLeonessa. Contestualmente, tra mercoledì e venerdì, sono stati presentati i sei volti nuovi di questa nuova stagione. Prima Giancarlo Ferrero e Joseph Mobio. Poi Chris Dowe e Demetre Rivers. Infine Nikola Ivanovic e Maurice Ndour.

Concetti

Le parole, in pre-season, sono sempre cariche d’entusiasmo. Quest’anno, però, paiono parecchio sentite. Ci sono alcuni giocatori con motivazioni personali molto precise. Ferrero vuole vivere una delle ultime stagioni della propria carriera mettendo a disposizione tutto il proprio bagaglio esperienziale (oltre che tecnico). Mobio è chiamato a vivere la propria prima stagione da protagonista nel massimo campionato: potrà dare molto e ha iniziato col piede giusto. Dowe, dal canto proprio, arriva da una stagione non esaltante a Tortona. Ma ha, a sua volta, molto da offrire nel ruolo di sesto uomo, anche nella metà campo difensiva. Rivers - c’è da starne sicuri - può essere uno degli uomini «chiave» dell’annata.

In generale, l’impressione è che la prima settimana della gestione Poeta sia stata molto buona. Il coach, al primo anno da capo allenatore, sta trovando le giuste chiavi per entrare in sintonia con ogni singolo elemento di una rosa che, lo ricordiamo, non essendo troppo lunga dovrebbe risultare di non difficilissima gestione. Attenzione, però, perché si tratta di un gruppo che non potrà assorbire infortuni e momenti di scarsa forma come hanno fatto i precedenti. Insomma, la sfida è intrigante. La voglia che «tutto cominci davvero» è sempre più grande.