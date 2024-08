Germani, ci sono Ndour e Ivanovic: «Noi sfavoriti? Meglio così...»

I due nuovi acquisti portano esperienza e capacità di mettersi al servizio della squadra

3 ' di lettura

I due nuovi acquisti nella sede Toyota Uniqa Bonera © www.giornaledibrescia.it

È tutto pronto per il viaggio. E così nella sede di Toyota Uniqa Bonera, è andato in scena l’ultimo appuntamento ufficiale delle presentazioni a stampa e tifosi dei nuovi arrivi in casa Germani. La carrellata si è chiusa con due giocatori chiamati sostanzialmente ad essere una coppia d’assi per la nuova stagione: Maurice Ndour e Nikola Ivanovic. Nello zaino un infinità di esperienza (Ndour transitato in Nba ed Eurolega, la stessa a cui ha partecipato Ivanovic due stagioni fa con la maglia della