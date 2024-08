Germani, Ferrero e Mobio si presentano: «In campo con entusiasmo»

«Ogni domenica vedrete in campo tanto entusiasmo e la nostra voglia di fare. Il nostro desiderio di stare insieme». Giancarlo Ferrero, alla presenza stampa in cui viene presentato come nuovo acquisto, insieme a Joseph Mobio, mette in chiaro uno dei possibili punti chiave della nuova stagione della Pallacanestro Brescia.

Ala trentacinquenne, uomo di grandissima esperienza, è consapevole delle sfide da affrontare. «La Germani viene da un ciclo che ha portato la Coppa Italia e una semifinale scudetto - afferma -. Magari esiste un po’ di diffidenza, ma abbiamo grandissima voglia di fare. Cercherò di essere perfetto dal punto di vista fisico. Di dare tutto in allenamento, di essere collante. Cerco sempre stimoli. Non fosse arrivato quello di Brescia, magari avrei potuto pensare di smettere. Ma è giunta la chiamata, e la trattativa è durata tre secondi».

Mobio, ala di 26 anni, torna a Brescia «da grande» dopo aver fatto la trafila nelle giovanili biancoblù e dopo aver fatto ottime cose, specie in A2. «La pressione di dimostrare che sono da serie A esiste, ma è buona e la cercavo da tempo - commenta -. Posso portare energia in entrambe le metà campo. Scoprirò i miei margini di miglioramento nel corso della stagione. La chimica con coach Poeta è stata immediata. È stato un giocatore. Ha indossato le nostre scarpe, è stato in spogliatoio. Può capirci in modo particolare».