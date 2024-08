Si alza il velo sulla nuova Germani: tanti sorrisi alle visite mediche

Francesco Venturini

Poeta: «C’è una bella atmosfera, ci sono le basi per iniziare bene». Della Valle: «Riusciremo a costruire un’identità». Oggi il primo allenamento

Prima giornata di visite mediche per la Germani - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Sarà merito della genetica o di un professionismo che non conosce vacanza? Poco importa. Questa Germani è apparsa subito, almeno alla vista, in grande, grandissima forma. Si è aperta con le visite mediche di rito la nuova stagione della Pallacanestro Brescia: a partire dalle 8.30 di ieri mattina un primo gruppo di giocatori ha raggiunto il centro medico Panathleticon. Tutti in grande spolvero, come si diceva, a partire dal nuovo acquisto Demetre Rivers: l’ex Zalgiris Kaunas, primo ad arrivare, n