Germani, sconfiggere Varese in una domenica strategica

L’ultima sconfitta interna contro Varese risale al 18 marzo 2017. L’ultima gara giocata al PalaLeonessa dalla Germani contro l’Openjobmetis coincide invece con una data doppiamente speciale. Il 29 settembre 2024 Peppe Poeta esordisce da capo allenatore con la Pallacanestro Brescia, eguagliando il record di punti segnati (118) nella vittoria extra-large contro la squadra di Mandole.

I precedenti, insomma, dicono Brescia. E pure il calendario invita a puntare forte sulla partita di oggi, dato che - sulla carta - è la più abbordabile di un finale di girone di andata che propone le trasferte a Bologna contro la Virtus e a Sassari contro la Dinamo, nonché gli scontri diretti interni con Reyer Venezia e Tortona.

Filosofia e pratica

Poi, si sa, il calendario lascia il tempo che trova, così come i pronostici - appunto - sulla carta. E valgono le parole spontanee di Ivanovic dopo la vittoria di sabato scorso a Reggio Emilia: «Pensiamo partita per partita, vogliamo cercare di vincerle tutte». Quel che è certo è che si incontrano due squadre in salute, sebbene divise da ben 12 punti in classifica. La Germani è prima a 18, Varese dodicesima a 6. Ma, come ha ricordato coach Matteo Cotelli, la graduatoria dei biancorossi è abbastanza bugiarda. La squadra si è sistemata sotto il punto di vista dell’organizzazione (ne scriviamo a parte), sta trovando chimica e nuova stabilità societaria, e in campo tutto questo si vede. Si affrontano, tra l’altro, due stili di gioco diversi. La pallacanestro di flusso dei biancoblù, le sfuriate degli esterni dei varesini.

Da sapere

Germani-Varese è in programma oggi, alle 17, al PalaLeonessa. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del nostro quotidiano gli aggiornamenti testuali.

Nulla di facile. La serie A, sebbene la classifica sia scaglionata in blocchi a prima vista abbastanza precisi, riserva sorprese. Quindi, da ogni punto di vista, è vietato sottovalutare questo impegno interno.

La buona notizia - peraltro, non è nemmeno più una notizia - è che la Germani ha dimostrato fin qui immenso senso di responsabilità. Ha rimesso in piedi le poche partite approcciate nel modo sbagliato. Ha trovato risposte di calma e consapevolezza nei momenti più complicati delle gare incerte. Ha praticamente sempre trovato le soluzioni giuste, innescando protagonisti spesso diversi.

A tal proposito, a Reggio la Pallacanestro Brescia è riuscita a imporsi nonostante le prestazioni non esaltanti di Massinburg (al rientro da un lungo stop) e Rivers (non al meglio fisicamente). I due americani sono «sotto la lente» per la sfida a Varese. Dal primo ci si attente un passo avanti rispetto al PalaBigi, nel contesto di un reinserimento comunque graduale. Da «Meech» serve la solita intensa prestazione difensiva, e il coraggio di alzarsi al tiro da oltre l’arco (come aveva fatto, ad esempio, contro Cremona).

«Basta guardare la classifica per avere tutte le risposte - afferma su Brescia il coach di Varese Ioannis Kastritis -: è la stessa squadra che l’anno scorso è arrivata in finale. Devo ammettere che mi piace molto il modo in cui gioca. Mi piacciono la chimica e l’atmosfera che hanno in campo. È una squadra che sembra sapere sempre cosa fare in ogni momento della partita, con tanti ottimi giocatori sia vicino a canestro sia sul perimetro, tutti molto esperti».

Difficile, francamente, trovare una descrizione più fedele. «Credo che sia questo il motivo per cui sono in testa - prosegue il quarantatreenne greco di Tripoli -. Se siamo noi stessi e giochiamo come vogliamo e come dobbiamo, non dobbiamo preoccuparci troppo di chi abbiamo di fronte. Questo è l’approccio con cui affrontiamo la partita. Sappiamo - conclude l’allenatore - che sarà una gara difficile, ma dobbiamo prima di tutto essere la migliore versione possibile di noi stessi».

Per la Germani, questa domenica potrebbe essere importante. La vittoria su Varese e l’eventuale concomitante sconfitta della Virtus Bologna a Milano contro l’Olimpia consegnerebbe a Della Valle e compagni il primato in solitaria in classifica.