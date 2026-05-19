Germani, contro Trieste ritmo controllato e squadra cresciuta

«A series doesn’t start until a team wins a road game» (una serie non comincia finché una delle due squadre non vince una gara in trasferta). E, allora, seguendo l’adagio che arria dall’altra parte dell’oceano, la serie dei quarti tra Brescia e Trieste è cominciata eccome sabato, ed ora è arrivata anche la Germani.

Leggi anche Brescia batte Trieste: gara-2 dei quarti di finale play off finisce 90-82 L’analisi Serviva un successo per non compromettere il cammino nei play off e successo è stato per i biancoblù, che stavolta hanno controllato il ritmo della partita. La formazione giuliana ha chiaramente provato a riproporre i temi del primo atto, ma stavolta le redini della sfida le ha tenute in mano la truppa di Cotelli. Solo 26 punti in area concessi ai biancorossi che si sono fermati a quota 82 con la difesa bresciana che è riuscita a tenere Trieste in due quarti (il primo e l’ultimo) sotto i 20 punti.