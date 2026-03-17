Germani, adesso che c’è Ivanovic può iniziare la volata finale

Domenica 25 gennaio, PalaLeonessa, Germani-Udine. Mekowulu segna da due, Ivanovic cade carambolando tra l’avversario Da Ros e il compagno Mobio. Atterra sulla spalla sinistra. Mancano 9’18’’ alla fine dell’ultimo quarto. La Pallacanestro Brescia vincerà 83-80 grazie a una tripla di Della Valle. Inizia, contestualmente, il «calvario-Ivanovic», che è definitivamente tornato in campo l’altroieri, al PalaRadi di Cremona, nella vittoria 79-78 della squadra di Cotelli contro la Vanoli. Per il playmaker montenegrino, ben 25 minuti in campo.

Enigma

L'infortunio nel match contro Udine - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Più che un calvario, è stato un enigma. I primi esami escludono rotture di ogni tipo (a ossa, tendini, muscoli). Ma il trentaduenne di Podgorica non sta bene. Gli si intorpidisce la parte alta del corpo, nel lato sul quale era atterrato. Il club mette in piedi una task-force tra staff medico interno ed esperti esterni di questo genere di problemi, e le prospettive sono... Beh, non è semplice descriverle. Sono, appunto, enigmatiche. Il giocatore potrebbe rientrare a breve, ma pure tra mesi (tre al massimo è la voce che gira, ma significherebbe, tra una cosa e l’altra, dover fare a meno dell’unico vero playmaker della squadra fin quasi alla fine della regular season).

Per non sbagliare, «Johnny» sta fuori la gara successiva, a Milano contro l’Olimpia. Che la Germani, grazie a un colossale sforzo collettivo, riesce a vincere. L’esterno prova a rientrare per il «Monday night» del PalaLeonessa contro la Virtus Bologna. Il match vale la vetta della classifica. I biancoblù perdono. Lui sta sul parquet 25 minuti, ma è chiaro che faccia una fatica infinita. Che gli manchi la forza in un quarto di corpo.

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Il club approfondisce, lo ferma del tutto, ma procede con ogni genere di terapia, ascoltando giorno dopo giorno le risposte del giocatore. Che salta la trasferta di Varese del 14 febbraio (ko a Masnago) e tutta la Coppa Italia (vittoria ai quarti su Udine, sconfitta contro Milano in semifinale, giunta comunque dopo una gran prestazione di squadra).

Attesa

Dopo arriva la benedetta-maledetta mega pausa di tre settimane prima di giocare una gara ufficiale. Quella, appunto, del PalaRadi dell’altroieri. Stop per le Nazionali più turno di riposo forzato a causa dell’esclusione di Trapani. Maledetta perché impolvera la Germani, togliendole il ritmo partita. Benedetta perché Ivanovic ha più tempo per recuperare. Nel mezzo c’è il dilemma circa un movimento in entrata, che si sovrappone all’enigma legato al montenegrino. Perché se lo stop sarà lungo (come in certi momenti si teme) sarà necessario andare su un mercato peraltro molto povero di profili adatti per tamponare l’assenza ed evitare che un infortunio metta a repentaglio il secondo posto nella classifica di serie A, ottenuto con gran merito. Se invece sarà più breve, basterà stringere i denti ancora un po’.

Ottimismo

Prima della gara con Cremona si percepisce ottimismo: Ivanovic, si dice, tornerà a Trento (domenica prossima). Lo conferma Cotelli in conferenza stampa pre-derby, venerdì. L’attesa sul mercato, il non sostituire Johnny, si sono rivelati dunque mosse corrette. Poi, la sorpresa di vederlo in campo, addirittura in quintetto.

La Germani ha definitivamente ritrovato il proprio play? Domenica, dall’altra parte dell’Oglio, Ivanovic non ha brillato. A tratti è parso parente del giocatore non pronto che aveva provato a esserci contro la Virtus, più di un mese prima. La regia della squadra è stata affidata spesso ad altri compagni, specie Della Valle, Cournooh e Burnell. Contemporaneamente, il Massinburg leonino e responsabilizzato visto alla Final Eight è tornato un po’ nell’anonimato. Nonostante ciò, Brescia ha vinto – in modo rocambolesco – una gara fondamentale.

Gli scatti di Vanoli Cremona-Germani Pallacanestro Brescia - Foto ClaudioDegaspari/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

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La missione adesso è doppia. Fare in modo che Ivanovic ritrovi ogni sfumatura del ritmo partita e torni leader della squadra. Far sì che Massinburg si riallinei ai livelli mostrati a Torino. Per un finale di regular season – si facciano tutti gli scongiuri – da giocare al meglio e, soprattutto, con tutte le forze a disposizione.