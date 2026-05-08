Germani, Santinon: «La testa è su Sassari, dobbiamo vincere»

«Per me quello non era fallo». Lo afferma Mattia Santinon , playmaker Under della Germani , tornando su quel «maledetto» ultimo possesso del primo tempo della gara persa domenica a Tortona. Vital tira da distantissimo e si guadagna tre giri dalla lunetta. Che, in totale, saranno cinque, tra il tecnico che si prende la panchina della Pallacanestro Brescia sul momento e quello che riceve coach Cotelli al rientro negli spogliatoi. «Ho anche riguardato le immagini, ho cercato di spostarmi...», commenta l’esterno a margine della puntata di Basket Time, in onda ieri sera su Teletutto , della quale era ospite.

Ormai è andata. Brescia può comunque chiudere la regular season al secondo posto, nonostante sia reduce da due ko di fila. Il match point è dopodomani, domenica, alle 17, contro la Dinamo Sassari, squadra già retrocessa.

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«A Tortona abbiamo disputato un buon primo tempo - afferma Santinon, 20 anni compiuti lo scorso 7 aprile -. Siamo andati alla pausa lunga in parità, ma avremmo dovuto essere in vantaggio. Stavamo mettendo in atto il piano partita con grande scrupolo. Mancavano solo delle buone percentuali dalla lunga distanza». Poi, cosa è successo? «Nella ripresa ci siamo un po’ spenti - prosegue Santinon -. Abbiamo perso lucidità. E le percentuali non sono migliorate. In quel match abbiamo comunque anche fatto cose buone, e ci siamo concentrati pure su quelle, in settimana».

L’avversaria

Tra le diverse variabili, l’utilizzo limitato del centro titolare Olejniczak (che ha avuto da subito problemi di falli) ha scombinato gli equilibri. Dalla panchina dei piemontesi si è alzato Biligha, «che ha compiuto un grande lavoro su Bilan e, in generale, nella difesa sul nostro pick&roll».

Sassari è retrocessa. Fa effetto che a scendere in A2 sia una squadra che ha messo insieme, nell’ultima dozzina di anni, un campionato italiano, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, nonché una Fiba Europe Cup. «Decisamente sì - concorda Santinon -. Indipendentemente dallo spirito con il quale i nostri avversari arriveranno a Brescia, dovremo pensare a noi stessi e soltanto a vincere».

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Circa il proprio futuro, l’esterno ha un’idea di massima. Difficilmente potrà restare a Brescia, nonostante le doti dimostrate. Cercherà una dimensione di buon livello (magari in A2) che possa assicurargli dei minuti, prima di ragionare, arrivasse una chiamata, al salto in Ncaa, che adesso «recluta» i migliori prospetti europei, offrendo «grandi palcoscenici, la possibilità di laurearsi e, più in generale, di fare un’esperienza di vita, oltre che cestistica, di grandissimo livello».

Sospesi

E Sassari scenderà in campo pure senza tre giocatori americani, sospesi per ragioni disciplinari. Per la Germani è una gara fondamentale. Un successo garantisce il secondo posto al termine della stagione regolare.

«La Dinamo Banco di Sardegna – scrive il club sardo nella nota – comunica che gli atleti Rashawn Thomas, Daryl Macon Jr. e Carlos Marshall sono stati sospesi per ragioni disciplinari e non prenderanno parte alla gara di domenica contro la Germani Brescia, valida per la trentesima giornata della Serie A Unipo».