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La Germani cerca la scintilla dopo una doppia strana «stecca»

Domenica match point contro Sassari, serve una sterzata verso il flusso di gioco
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

La delusione della Germani a Tortona - © Foto Checchi Ciamillo-Castoria
La delusione della Germani a Tortona - © Foto Checchi Ciamillo-Castoria

Le sconfitte consecutive con Treviso in casa e Tortona (l’altroieri) in trasferta non hanno tolto alla Germani la possibilità di chiudere la regular season al secondo posto. Basterà battere la già retrocessa Dinamo Sassari domenica, alle 17, al PalaLeonessa. Sarebbe piazza d’onore pure in caso di sconfitta, ma dovrebbe perdere pure l’Olimpia Milano, a Trento (tutte le partite si giocano al medesimo orario per non avvantaggiare nessuno).

Diverse e simili

I due ko di fila hanno parecchie differenze, ma anche qualche punto di contatto. Le differenze principali? Il livello di talento degli avversari, il fattore casa e il fattore trasferta, le dinamiche con cui sono maturate le due battute d’arresto. Contenuti sintetizzati bene Matteo Cotelli, coach della Pallacanestro Brescia, nella sala stampa della Nova Arena. Con Treviso, Brescia ha smesso di colpo di giocare ed è stato «inaccettabile». A Tortona s’è presa un break devastante e non s’è più rialzata.

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