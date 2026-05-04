Alla Germani è di nuovo mancato il flusso offensivo

Come nel film cult «Lo chiamavano Trinità…», doppio schiaffo , dritto e rovescio, per la Germani che spreca il secondo match point consecutivo per certificare il secondo posto in campionato. Non preoccupa tanto il mancato appuntamento con la propria storia, che arriverà presumibilmente domenica prossima al PalaLeonessa contro una Sassari già retrocessa, ma la modalità con cui è arrivato il secondo ko consecutivo a poco più di 10 giorni dai play off.

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L’altro lato della medaglia

A Della Valle e compagni è mancato ancora quel flusso di gioco offensivo che sappiamo essere fondamentale per come è stata costruita, ed abituata, questa squadra. La truppa di Matteo Cotelli sta pagando ora il rovescio della medaglia rispetto alle tante gare vinte in emergenza. Complesso, infatti, ricostruire un vero flusso di gioco dopo diversi mesi di allenamento senza mai avere il roster al completo ed essendo costretta a sviluppare solo alcune situazioni di gioco per «sopravvivere».