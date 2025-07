Germani, Joseph Mobio rinnova fino al 2026

Nella raffica di rinnovi della Germani Brescia c’è anche Joseph Mobio. L’ala ha prolungato il contratto fino al 2026 e resterà quindi alla corte di Matteo Cotelli. Il 27enne, che disputerà la seconda stagione consecutiva in biancoblù, è cresciuto molto nelle ultime partite stagionali, ritoccando il proprio record di punti (15), nella ventinovesima giornata, contro Sassari.

Il rinnovo

Il rinnovo contrattuale di Mobio si aggiunge a una lunga lista ufficializzata nei giorni scorsi. Nella passata stagione, il numero 21 ha contribuito sia in regular season che ai play off. Nella stagione regolare ha portato alla causa 2.1 punti in 6.8 minuti di gioco, mentre nella post season ha viaggiato a 1.6 punti in 4 minuti. L’impatto di Mobio, però, non si può ridurre alle sole statistiche.

«Sono entusiasta di poter continuare questo percorso con i colori della Pallacanestro Brescia e ancor di più di poterlo fare grazie al supporto e alla fiducia da parte dell’intero staff tecnico».