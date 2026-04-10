Cournooh: «Contro Venezia la Germani deve partire forte»

«Vietato sbagliare l’approccio alla partita». Parola di veterano. Parola di David Cournooh, esterno della Germani - prima a pari merito con la Virtus Bologna, ma seconda per via degli scontri diretti -, che domani, sabato, alle 20.30, gioca in anticipo al Taliercio di Venezia una gara cruciale contro la Reyer. La Pallacanestro Brescia deve difendere il +11 dell’andata contro la terza forza del campionato. Lo scontro è direttissimo.

In televisione

Cournooh, ospite ieri negli studi di Teletutto nel corso di Basket Time, detta la via. «Gli orogranata hanno fisicità, sono reduci da una buona stagione di Eurocup - ricorda -. Iniziare molli sarebbe fatale. Se finisci sotto, rischi di non recuperare più».

Il riferimento è all’ultima gara disputata dai biancoblù, ossia quella (poi vinta) domenica scorsa, al PalaLeonessa, contro Napoli. «Siamo stati bravi nel secondo tempo - sottolinea il veronese di Villafranca, che il prossimo 28 luglio compirà 36 anni -. Nel primo abbiamo dormito, specialmente in difesa. Poi, siamo stati bravi a cambiare rotta. Anche gli ingressi degli Under dalla panchina hanno avuto significato». E da uno dei veterani del gruppo arriva la conferma: Santinon, Toure e Fallou «sono stati costretti a portare le paste al primo allenamento...».

Snodo cruciale

La partita con Venezia si inserisce in un quadro di campionato complesso. La Virtus Bologna ha perso contro i lagunari giusto domenica scorsa: il cambio in panchina (Nenad Jakovljevic promosso al posto di Dusko Ivanovic) non ha dato la scossa. «Quando cambi, ci sono due possibilità - ricorda DC -. O si va subito molto bene, o si va molto male. Le facce dei giocatori della Virtus non trasmettevano fiducia. In più, è un periodo difficile, dato che mancano Pajola e Vildoza. Hackett è l’unico playmaker di ruolo. Ciò non toglie il fatto che stiamo parlando della capolista e che manca oltre un mese ai play off. Bologna ha tutto il tempo di tornare in carreggiata».

Arrivi

La Germani ha appena ingaggiato dalla G-League il nuovo esterno Nunn, che però non giocherà al Taliercio (dovrebbe arrivare a Brescia tra oggi e domani, chissà che proprio oggi pomeriggio, in occasione della conferenza stampa di coach Cotelli...). Venezia, invece, ha preso dal medesimo campionato il centro Hason Ward, che sostituirà l’infortunato Chris Horton. Il lungo dovrebbe essere della partita.

Per quanto riguarda Nunn, Cournooh promette di «dare battaglia in allenamento, per abituare il giocatore ai ritmi della serie A». L’approdo in biancoblù del quasi ventitreenne statunitense porterà David ha «ballare» più «tra il ruolo di guardia e quello di ala piccola». L’inserimento di Nunn, Cournooh è convinto, sarà facilitato «dal carisma dei nostri giocatori più esperti e di David Moss». Non resta che attendere, con curiosità.

E il futuro dello stesso Cournooh? «A me piacerebbe restare - conclude il giocatore -. Ma se ne parlerà solo a fine stagione».