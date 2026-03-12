Per la Germani più vittorie che sconfitte dopo la Coppa Italia

Quest’anno il post-Coppa Italia è stato lunghissimo. S’interromperà domenica, alle 18, al PalaRadi di Cremona, per la ventiduesima di campionato. In mezzo, come è noto, la pausa per le Nazionali, ma pure il turno di riposo forzato.

Il bilancio delle altre riprese dopo le varie Final Eight, per la Germani, è in positivo. Si registrano quattro vittorie e due sconfitte. In un caso, invece, il campionato non è più ripreso.

Un po’ di storia

Parliamo, naturalmente, del 2020. Il 14 febbraio, a Pesaro, l’allora Basket Brescia Leonessa perde 76-73 ai quarti contro la Fortitudo Bologna. Poi iniziano a serpeggiare i primi timori di pandemia. Si fa in tempo a giocare, in fretta e in furia, a porta chiuse, al PalaLeonessa, l’ultimo turno di Top 16 di Eurocup. La squadra di Esposito perde 93-88 contro la Reyer Venezia. Successivamente si ferma qualsiasi competizione.

Nel 2017 i ragazzi di Diana, neopromossi, perdono in semifinale di Coppa Italia 77-70 contro la Dinamo Sassari. Alla ripresa del campionato, però, si rifanno subito, battendo in casa Avellino 91-87, ottenendo due punti di valore sulla strada verso la salvezza. Nel 2018 la sanguinosa finale persa contro Torino (69-67) non fa tremare le gambe a Moss e compagni, che tornano a misurarsi con la serie A battendo Brindisi in casa 74-60. L’esperienza successiva è proprio quella già citata indelebilmente legata al Covid.

Si salta in avanti fino al 2022. A Pesaro, la Pallacanestro Brescia perde in semifinale contro l’Olimpia Milano 69-63. Nessun problema per la squadra di Magro, che vive il momento d’oro dei 14 successi consecutivi in campionato. Uno di questi arriva dopo lo stop con l’Armani, a Brindisi (88-83).

La gloria

Nel 2023 la storica vittoria della Coppa Italia, grazie al successo sulla Virtus Bologna del 19 febbraio (84-76). Stavolta, però, in campionato, la squadra di Magro è in crisi, e a Trento, alla ripresa, ecco il settimo stop di fila in campionato. Nel 2024 la Germani, a Torino, è tra le favorite, ma perde con Napoli ai quarti 80-74. Lo stop ha ripercussioni alla ripresa: altra battuta d’arresto (93-80 a Pesaro). Lo scorso anno, infine, la squadra di Poeta s’infrange in semi contro Milano (74-69), per poi riprendere la strada che avrebbe portato alla finale scudetto battendo proprio Cremona, in casa, 99-87.