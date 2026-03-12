Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Per la Germani più vittorie che sconfitte dopo la Coppa Italia

Daniele Ardenghi
Ripresa post Final Eight: quattro successi e due stop; nel 2020 il campionato restò fermo, ci fu un ko in Eurocup
Miro Bilan della Germani in Coppa Italia - © Foto Marco Brondi Ciamillo-Castoria
Miro Bilan della Germani in Coppa Italia - © Foto Marco Brondi Ciamillo-Castoria
AA

Quest’anno il post-Coppa Italia è stato lunghissimo. S’interromperà domenica, alle 18, al PalaRadi di Cremona, per la ventiduesima di campionato. In mezzo, come è noto, la pausa per le Nazionali, ma pure il turno di riposo forzato.

Il bilancio delle altre riprese dopo le varie Final Eight, per la Germani, è in positivo. Si registrano quattro vittorie e due sconfitte. In un caso, invece, il campionato non è più ripreso.

Un po’ di storia

Parliamo, naturalmente, del 2020. Il 14 febbraio, a Pesaro, l’allora Basket Brescia Leonessa perde 76-73 ai quarti contro la Fortitudo Bologna. Poi iniziano a serpeggiare i primi timori di pandemia. Si fa in tempo a giocare, in fretta e in furia, a porta chiuse, al PalaLeonessa, l’ultimo turno di Top 16 di Eurocup. La squadra di Esposito perde 93-88 contro la Reyer Venezia. Successivamente si ferma qualsiasi competizione.

Nel 2017 i ragazzi di Diana, neopromossi, perdono in semifinale di Coppa Italia 77-70 contro la Dinamo Sassari. Alla ripresa del campionato, però, si rifanno subito, battendo in casa Avellino 91-87, ottenendo due punti di valore sulla strada verso la salvezza. Nel 2018 la sanguinosa finale persa contro Torino (69-67) non fa tremare le gambe a Moss e compagni, che tornano a misurarsi con la serie A battendo Brindisi in casa 74-60. L’esperienza successiva è proprio quella già citata indelebilmente legata al Covid.

Si salta in avanti fino al 2022. A Pesaro, la Pallacanestro Brescia perde in semifinale contro l’Olimpia Milano 69-63. Nessun problema per la squadra di Magro, che vive il momento d’oro dei 14 successi consecutivi in campionato. Uno di questi arriva dopo lo stop con l’Armani, a Brindisi (88-83).

La gloria

Nel 2023 la storica vittoria della Coppa Italia, grazie al successo sulla Virtus Bologna del 19 febbraio (84-76). Stavolta, però, in campionato, la squadra di Magro è in crisi, e a Trento, alla ripresa, ecco il settimo stop di fila in campionato. Nel 2024 la Germani, a Torino, è tra le favorite, ma perde con Napoli ai quarti 80-74. Lo stop ha ripercussioni alla ripresa: altra battuta d’arresto (93-80 a Pesaro). Lo scorso anno, infine, la squadra di Poeta s’infrange in semi contro Milano (74-69), per poi riprendere la strada che avrebbe portato alla finale scudetto battendo proprio Cremona, in casa, 99-87.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaCoppa Italia Germani 2026Campionato di serie ABasketBrescia

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario