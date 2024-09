Germani ok pure con Cremona: finisce sotto, si rialza e vince

La Germani compie un altro passo in avanti nel corso del proprio cammino verso il debutto in campionato (domenica 29, in casa contro Varese). Dopo aver superato la Virtus Bologna mercoledì scorso, al PalaLeonessa, al termine di un supplementare, aggiudicandosi contestualmente il Trofeo Ferrari, la Pallacanestro Brescia batte Cremona a Viadana (Mantova) 74-72.

Il successo arriva contro un’altra pari categoria (le due precedentemente incontrate, Olimpia Milano e Virtus Bologna, sono però squadre di Eurolega...). La vittoria si concretizza dopo metà gara col punteggio in equilibrio (42-40 Brescia al 20’) e dopo altri due quarti in cui prima la Vanoli e poi i biancoblù hanno scatti d’orgoglio. I cremonesi piazzano un secco +18 nel terzo (27-9), la Germani risponde per le rime nel quarto (23-5).

Il tutto in condizioni tutt’altro che favorevoli. Ferrero resta in panchina (dovrebbe tornare a disposizione nel test a porte chiuse del PalaLeonessa con Cividale di dopodomani, martedì). Ndour è sempre indisponibile, e si spera di recuperarlo quanto prima. Ivanovic è in campo, sebbene acciaccato. Ma nella seconda parte di gara, Poeta preserva Della Valle, che aveva speso moltissimo nel match contro la Virtus, mentre dal 30’ si trova senza Burnell, out per falli.

La rimonta nell’ultimo quarto, insomma, è tutto fuorché banale. Ne sono protagonisti sei uomini: Ivanovic e Dowe, che si alternano in cabina di regia, Cournooh, Rivers (ieri, per lui, anche qualche minuto da quattro), Mobio e Bilan. Il canestro della vittoria si materializza sull’asse slavo Nikola-Miro.

Il centro croato, con 18 punti all’attivo, è ancora il miglior marcatore della Pallacanestro Brescia. Ne segnano 13 Burnell e 12 Cournooh. Quest’ultimo sta vivendo un precampionato da par suo: solido in difesa, si sta rendendo protagonista di buone performance anche nella metà campo offensiva.

Le parole

Giuseppe Poeta è soddisfatto di alcuni aspetti del sabato mantovano. Altri gli sono piaciuti meno. «Abbiamo avuto un calo di energia nel terzo quarto - afferma -, ma è anche comprensibile, alla luce degli sforzi profusi nella partita contro Bologna. Ho molto apprezzato la reazione. La squadra ha dimostrato grande voglia».

Le vittorie in precampionato non valgono molto. Ma sono vittorie. E le ultime due sono maturate con una rosa già di per sé abbastanza corta ulteriormente accorciata da infortuni.

In attesa di recuperare tutti, la Germani torna al lavoro fra due giorni. Martedì lo scrimmage con Cividale. Sabato l’ amichevole a Trento. Poi sarà tempo di campionato.