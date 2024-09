Germani, la nuova stagione parte contro Varese domenica 29 settembre

La nuova stagione della Germani inizia contro Varese. La Pallacanestro Brescia esordirà infatti in casa domenica 29 settembre contro la Openjobmetis, con palla a due alle 18.15 al PalaLeonessa. Una sfida attesissima per la squadra di coach Poeta, profondamente mutata rispetto alla stagione scorsa ma con la medesima voglia di stupire e far divertire.

Nella seconda giornata del campionato di serie A invece Brescia sfiderà la Givova Scafati, sul parquet campano domenica 6 ottobre alle 16.40.

Terza sfida ed è già big match, con la Germani attesa sul campo della EA7 Emporio Armani Milano, per quello che ormai è diventato un classico della palla a spicchi italiana.

Si torna al PalaLeonessa per la quarta partita, in calendario il 20 ottobre alle 16.30 contro il Banco di Sardegna Sassari. Quinta giornata invece a Reggio Emilia: appuntamento sabato 26 ottobre alle 21.