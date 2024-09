Poeta contento della Germani: «Adesso stiamo gettando le basi»

L’abbraccio e la curiosità dei supporter bresciani. L’allenatore: «Dal gruppo fin qui grande disponibilità»

2 ' di lettura

GIANLUCA CHECCHI AGENZIA NEW REPORTER

«I ragazzi arrivano sempre prima dell’inizio dell’allenamento, e quando finiamo, ogni volta, si fermano parecchio per tirare a canestro. Non mi posso lamentare». Peppe Poeta sorride. Da una ventina di giorni, dal punto di vista operativo, ha iniziato la propria prima esperienza da head coach. In 300 per il primo allenamento a porte aperte della Germani È tutto nuovo, così come è nuova la Germani edizione 2024-2025. Di immutato c’è il calore dei tifosi, compresi quelli giunti per l’allenamento a