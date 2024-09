Germani ko a Trento nell’ultima amichevole pre-campionato

Frastornata dalle triple a pioggia di Trento, la Germani fatica a trovarsi, e sul parquet della Il T Quitidiano Arena perde l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. L’Aquila vince 100-88, al termine di una gara sostanzialmente dominata, e si aggiudica la decima edizione del Memorial Brusinelli.

La Pallacanestro Brescia è protagonista di una prova poco brillante, eccezion fatta per il terzo quarto, ben interpretato. I canestri da tre punti, si diceva, sono una delle chiavi della partita. La Dolomiti Energia segna a raffica: 16/32 da oltre l’arco vuol dire 50%. Merito delle bocche da fuoco trentine, certo, ma anche demerito dei biancoblù, in difficoltà nella metà campo difensiva e, in modo particolare, sul perimetro.

Per la Germani si segnalano le prestazioni offensive di Ndour (23 punti), Ivanovic (16), Bilan (11) e Rivers (10). Il miglior realizzatore della gara è il trentino Lamb (24 punti, 7/10 dalla lunga distanza).

Quella di Trento era l’ultima amichevole della pre-season della Germani, che nella tana dei bianconeri è ancora priva di Della Valle. Domenica prossima, 29 settembre, inizia il campionato. Il primo impegno dei biancoblù è al PalaLeonessa, contro Varese.