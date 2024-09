Mancano 10 giorni alla gran prima per la Germani: ora le ultime prove

Fin qui per Poeta il gruppo non è mai stato al completo, domani il test a Trento per il Memorial Brusinelli: Ndour ok, Adv a riposo

2 ' di lettura

Miro Bilan in campo - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

La pre-season della Germani sta per concludersi. La pre-season della Germani è stata piuttosto buona. Queste sono le due affermazioni terra-terra che si possono fare a dieci giorni dall’esordio in campionato contro Varese. Domani, sabato, alle 20, alla Il T Quotidiano Arena di Trento è in programma la decima edizione del Memorial Brusinelli. La sfida ai padroni di casa dell’Aquila, squadra pari categoria e iscritta – come tradizione vuole – alla prossima edizione dell’Eurocup, è l’ultima il cui