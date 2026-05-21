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Germani verso gara-3: tifosi triestini vicini alla revoca dello sciopero

Intanto il coach dei giuliani Taccetti ragiona sull’utilizzo del centro Sissoko al posto dell’ala grande Uthoff, mentre per Brescia resta il dubbio su Della Valle
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Un momento di gara-1 - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Un momento di gara-1 - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Le ultimissime da Trieste prima di gara-3 (oggi, giovedì, alle 20, al PalaTrieste) non sono grandi notizie per la Germani. Lo sciopero del tifo organizzato biancorosso (in aperta contestazione con la proprietà uscente), confermato nei giorni scorsi, sarebbe stato invece revocato dopo ulteriori rassicurazioni circa la possibilità di poter proseguire, il prossimo anno, su standard sportivi dignitosi.

Lato campo, il coach dei giuliani Taccetti, starebbe pensando a modificare il roster reinserendo il centro Sissoko al posto dell’ala grande Uthoff, forse «spaventato» dalla prestazione da 22 punti e 11 rimbalzi di Bilan in gara-2. Per la Pallacanestro Brescia resta in grande dubbio il capitano Della Valle, che soffre di un risentimento muscolare alla coscia destra.

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