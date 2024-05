Germani, CJ Massinburg a un passo dall’addio: volerà in Turchia

La Germani, eliminata ieri dalla semifinale play off dall'Olimpia Milano, in gara-3, sta per perdere il primo pezzo. CJ Massinburg, votato a fine regular season miglior sesto uomo dell'anno e giocatore maggiormente migliorato, è pronto a firmare un biennale con i turchi del Bahçeşehir.

In seguito alla fine della stagione, in casa Pallacanestro Brescia è già tempo di prime mosse per il futuro. Sul tavolo le conferme, i cambiamenti nel roster (la sensazione è che un ciclo sia finito), il nodo allenatore (Magro desidererebbe restare, ma sogna un progetto ambizioso). Intanto questo sabato, alle 19, al PalaLeonessa, è in programma la festa di fine stagione, con il saluto ai tifosi da parte di staff, dirigenza e rosa.