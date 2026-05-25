La Germani contro Trieste si gioca il pass per la semifinale: la diretta

Alle 20, al PalaLeonessa, prende il via gara-5 tra Germani e Trieste. Chi vince questa partita ottiene il pass per la semifinale contro l’Olimpia Milano.
Si è arrivati a gara-5 dopo che le due squadre hanno, rispettivamente, vinto e perso una partita in casa. L’ultimo successo è biancorosso, ed è stato sabato scorso. Cotelli punta a schierare, stavolta a tempo pieno, il capitano Della Valle. Taccetti schiera Sissoko e lascia fuori Uthoff.
La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.