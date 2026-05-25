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La Germani contro Trieste si gioca il pass per la semifinale: la diretta

Palla a due alle 20 al PalaLeonessa: coach Cotelli punta a schierare, stavolta a tempo pieno, il capitano Della Valle
Marco Mezzapelle
Il PalaLeonessa - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Il PalaLeonessa - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Alle 20, al PalaLeonessa, prende il via gara-5 tra Germani e Trieste. Chi vince questa partita ottiene il pass per la semifinale contro l’Olimpia Milano.

Si è arrivati a gara-5 dopo che le due squadre hanno, rispettivamente, vinto e perso una partita in casa. L’ultimo successo è biancorosso, ed è stato sabato scorso. Cotelli punta a schierare, stavolta a tempo pieno, il capitano Della Valle. Taccetti schiera Sissoko e lascia fuori Uthoff.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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