Germani, Demetre Rivers: «L’anno prossimo? Resterei volentieri»

La lettura che Demetre Rivers dà della stagione in corso è molto simile a quella offerta, pochi giorni fa, dal compagno di squadra Miro Bilan: «È come se stessimo vivendo la stessa, lunghissima annata. Con una piccola pausa estiva in mezzo». Il riferimento è ai cambiamenti minimi nell’assetto (CJ Massinburg al posto di Chris Dowe) e alla promozione di Matteo Cotelli a head coach. Il ragionamento dell’ala piccola di Charleston è fatto a margine della puntata di Basket Time andata in onda ieri sera su Teletutto.

Il futuro

L’occasione (marzo è già un mese in cui le squadre iniziano a guardare avanti) è propizia anche per capire l’orientamento dell’americano della Germani circa il prossimo anno. Si sa che la squadra ricomincerà dal trio di leader formato da Amedeo Della Valle, Miro Bilan e Nikola Ivanovic. «Meech», grande elemento di equilibrio, specie a livello difensivo, si vede ancora alla Pallacanestro Brescia? «Mi farebbe molto piacere – ammette il trentenne statunitense –. La mia esperienza qui è davvero bella. C’è chimica in campo e legami forti fuori dal parquet. L’organizzazione è ottima e i risultati sono stati molto buoni».

A proposito di Ivanovic. La Germani, finalmente, sta per tornare in campo. Giocherà domenica, alle 18, al PalaRadi di Cremona, dopo una pausa lunghissima in seguito alla Coppa Italia. Il play montenegrino non ci sarà, ma sta tornando a svolgere un po’ di lavoro con la squadra. Rivederlo in campo domenica 22, a Trento, non è fuori dai confini del possibile.

Le parole

«Osservare il turno di riposo non è stato frustrante – afferma Rivers –. Ma la sensazione è comunque strana. Esistono comunque aspetti positivi. La possibilità di staccare un po’ con la testa. La chance di recuperare da dolori e acciacchi. Adesso siamo pronti a tornare in campo. Consapevoli che lo scenario è un po’ cambiato a livello di classifica». L’Olimpia Milano ha infatti raggiunto Brescia a quota 30 punti, al secondo posto, ma Della Valle e compagni hanno due scontri diretti a favore e la formazione di Poeta deve ancora osservare il turno di stop. La Virtus Bologna è volata a +4. La Reyer Venezia avanza (28 punti e riposo già «scontato»).

Venendo alla partita del PalaRadi (dove, peraltro, la scorsa stagione, il 10 novembre 2024, Rivers fu protagonista con 18 punti nella vittoria biancoblù 100-89). «Siamo consapevoli di non poter sottovalutare alcuna squadra - sottolinea l’ala piccola -. Ogni formazione è pericolosa. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, di settimana in settimana, per difendere il secondo posto».

Cambiamenti in corsa

Il tutto, in un campionato che cambia faccia, anche perché molte avversarie si stanno «evolvendo», modificando il roster in corsa (tra queste, recentemente, Trieste e Napoli). Operazione che la Germani non compie dalla stagione 2022-2023. «Mi è capitato di giocare in club in cui molto veniva cambiato in corso d’opera – ricorda Rivers –. Da un lato sono situazioni che possono portarti un po’ di insicurezza. A volte l’inserimento dei nuovi elementi è macchinoso. Altre, invece, capita che arrivino proprio i pezzi che mancano al roster».

Insomma, è sempre una scommessa che – al momento – la Germani sta decidendo di non fare, mentre l’ultimo terzo di regular season è ormai in pieno svolgimento.