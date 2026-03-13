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Germani, Cotelli: «Domenica preserviamo Ivanovic, tornerà contro Trento»

Daniele Ardenghi
Il coach della Germani parla in vista del match di domenica al PalaRadi di Cremona: «Dovremo stare attenti alla verve degli avversari»
Coach Matteo Cotelli - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Coach Matteo Cotelli - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
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Dopo la pausa extra-lunga post Final Eight di Coppa Italia per gli impegni delle Nazionali e per il turno di riposo, la Germani sta per tornare in campo. Lo farà domenica, alle 18, al PalaRadi di Cremona, per la ventiduesima di regular season.

«Abbiamo impiegato una settimana per staccare la spina – spiega il coach della Pallacanestro Brescia Matteo Cotelli –. Una per riprendere il filo del discorso, e una per focalizzarci su dettagli e novità relativi ad attacco e difesa» per l’ultimo terzo di stagione regolare.

Ivanovic

La vera notizia è che adesso è ufficiale: «Ivanovic sarà preservato a Cremona, ma ci aspettiamo che torni a Trento, tra due domeniche». Il gigantesco punto di domanda sul recupero del playmaker montenegrino diventa così un punto esclamativo. Non timido ottimismo, ma quasi certezza.

Il futuro di Cremona potrebbe portare verso la sparizione del club, pronto a cedere il titolo sportivo a Roma per il prossimo anno. La Vanoli è già di fatto salva. La leggerezza degli avversari può essere una minaccia: «Sembrano giocare ogni partita come se fosse l’ultima – conclude Cotelli –. Dovremo stare attentissimi alla loro verve, ad evitare che si accendano, a limitare le loro folate».

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Germani Pallacanestro BresciaMatteo CotelliNikola Ivanovic
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