Germani senza Ndour, Cotelli: «A Sassari in emergenza»

Guai per la Germani in vista della partita di Sassari contro la Dinamo, in programma domenica alle 16, al PalaSerradimigni. La capolista non avrà a disposizione Ndour (problema alla caviglia) e altri giocatori non sono al meglio.

Le parole

«Siamo attesi da una trasferta molto impegnativa e complessa, contro una tra le formazioni, ad ora, più in salute dell’intero campionato», afferma Matteo Cotelli. Niente conferenza stampa, stavolta, ma - dato che si è in periodo di Feste - comunicato diramato dall’ufficio comunicazione del club.

«Sassari, dopo un inizio di stagione davvero problematico, ha saputo, grazie anche ad alcuni correttivi, tra cui l’innesto di nuovi giocatori e il cambio della guida tecnica (da Bulleri a Mrsic, ndr), trovare un’identità definita, come dimostrano le cinque vittorie nelle ultime otto gare disputate. Durante gli impegni casalinghi la Dinamo è una squadra che tende a esaltarsi e ad essere incisiva sotto ogni aspetto del gioco, nonché artefice di parziali di peso, costruiti in breve tempo, tramite il loro potenziale offensivo e l’esperienza portata in dote da alcuni tasselli. Tale attitudine è testimoniata dai quattro successivi consecutivi maturati tra le mura amiche. Pertanto, sarà necessario compiere una prestazione solida, matura e prestando attenzione non solo al numero delle palle perse, ma anche al controllo della lotta a rimbalzo».

Le note dolenti

Poi, però, le già citate note dolenti. «Ci approcciamo all’incontro in una situazione di assoluta emergenza - prosegue Cotelli -: Maurice Ndour, a causa di un infortunio alla caviglia, non prenderà parte alla trasferta. Altri giocatori non sono in forma per via di acciacchi e attacchi influenzali. Le loro condizioni verranno analizzate e sciolte definitivamente solo a ridosso della partita».