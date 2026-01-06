Trapani ko nella partita «farsa» durata 7 minuti

Cinque giocatori a referto: i professionisti Riccardo Rossato (possibile obiettivo della Germani se il club dovesse saltare, come pare, rimasto in campo poco più di 4 minuti), Alessandro Cappelletti e Fabrizio Pugliatti. Poi, il diciassettenne Francesco Martinelli e il diciottenne Luigi Patti.

Così Trapani si è presentata a Samokov, in Bulgaria, per disputare l’andata del play in di Champions League contro gli israeliani dell’Hapoel Holon, per la gara «inaccettabile», così come definita dall’Assogiocatori, alla luce dei noti problemi del club e di quella penalizzazione definitiva attesa per oggi, che potrebbe portare alla «sparizione» della squadra siciliana dal campionato di serie A.

La non partita

La partita è stata una non partita. È durata circa 7 minuti ed è finita 38-5 per l’Hapoel. I giocatori siciliani sono usciti dal campo uno alla volta, a intervalli quasi regolari, rimanendo in meno di un quarto in uno contro cinque.

Il tutto alla vigilia della sentenza – che dovrebbe arrivare mercoledì, giornata di Tribunale Federale – sull’iscrizione all’attuale campionato di serie A e, appunto, il rischio concreto dell’esclusione. Dopo aver già incassato 8 punti di penalizzazione i siciliani devono rispondere dell’accusa di possibili dichiarazioni mendaci sulle pendenze al momento dell’iscrizione di cui sopra.

«Ringrazio i giocatori che sono andati in Bulgaria a fare questa comparsa, chiaramente indecorosa, che evita però al club una multa di 600,000€ che la Bcl ci aveva comunicato in caso di forfait» le parole del presidente Valerio Antonini sui social.