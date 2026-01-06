Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Trapani ko nella partita «farsa» durata 7 minuti

Daniele Ardenghi
Rossato (possibile obiettivo della Germani) gioca 4 minuti; mercoledì il Tribunale Federale
Riccardo Rossato (immagine d'archivio) - © Pappalardo/ Ciamillo-Castoria
Riccardo Rossato (immagine d'archivio) - © Pappalardo/ Ciamillo-Castoria
AA

Cinque giocatori a referto: i professionisti Riccardo Rossato (possibile obiettivo della Germani se il club dovesse saltare, come pare, rimasto in campo poco più di 4 minuti), Alessandro Cappelletti e Fabrizio Pugliatti. Poi, il diciassettenne Francesco Martinelli e il diciottenne Luigi Patti.

Così Trapani si è presentata a Samokov, in Bulgaria, per disputare l’andata del play in di Champions League contro gli israeliani dell’Hapoel Holon, per la gara «inaccettabile», così come definita dall’Assogiocatori, alla luce dei noti problemi del club e di quella penalizzazione definitiva attesa per oggi, che potrebbe portare alla «sparizione» della squadra siciliana dal campionato di serie A.

La non partita

La partita è stata una non partita. È durata circa 7 minuti ed è finita 38-5 per l’Hapoel. I giocatori siciliani sono usciti dal campo uno alla volta, a intervalli quasi regolari, rimanendo in meno di un quarto in uno contro cinque.

Il tutto alla vigilia della sentenza – che dovrebbe arrivare mercoledì, giornata di Tribunale Federale – sull’iscrizione all’attuale campionato di serie A e, appunto, il rischio concreto dell’esclusione. Dopo aver già incassato 8 punti di penalizzazione i siciliani devono rispondere dell’accusa di possibili dichiarazioni mendaci sulle pendenze al momento dell’iscrizione di cui sopra.

«Ringrazio i giocatori che sono andati in Bulgaria a fare questa comparsa, chiaramente indecorosa, che evita però al club una multa di 600,000€ che la Bcl ci aveva comunicato in caso di forfait» le parole del presidente Valerio Antonini sui social.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Trapani BasketHapoel HolonRiccardo RossatoTrapaniRiccardo Rossato
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario