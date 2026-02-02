Giornale di Brescia
Basket

Play off, testa di serie, sogno vetta: come la Germani ha spostato gli equilibri

Daniele Ardenghi
Ancora 11 partite da giocare, ma il (doppio) successo su Milano ha spaccato la classifica
Amedeo Della Valle contro l'Olimpia Milano - © Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria
Per la certezza dei play off manca solo l’aritmetica. Un posto da testa di serie nella post-season è quanto mai probabile. Detto che può sempre accadere di tutto, provare a giocare per chiudere primi o secondi non è più solo un sogno.

Il successo della Germani di domenica all’Allianz Cloud sull’Olimpia Milano (90-81) non è solo un risultato prodigioso. È una vittoria che ridisegna in modo piuttosto significativo la classifica della regular season a favore della stessa Pallacanestro Brescia - nel frattempo tornata capolista solitaria grazie al ko interno della Virtus Bologna contro Trento - e a discapito sia di Milano, sia delle altre inseguitrici.

Due cose da ricordare. Si è giocata la diciottesima giornata, ma le partite conteggiate a ogni squadra sono 17 perché quelle giocate contro Trapani sono state cancellate. Dall’inizio del ritorno, ogni formazione salta-salterà un turno (quello con i siciliani). Ad alcuni club è già capitato: Reyer Venezia, Trieste e Napoli hanno una gara in meno rispetto al resto delle avversarie. Brescia riposerà l’8 marzo. Le gare di regular season che i biancoblù dovranno ancora disputare sono dunque 11.

Gap

In questo momento Della Valle e compagni sono primi a 30 punti. L’ultima piazza valida per i play off, l’ottava, è occupata da Napoli, che ha 14 punti, ossia 16 in meno della Germani. Insieme ai partenopei, a quota 14, ci sono anche Udine e Cremona. Gli scontri diretti - sempre da calcolare in caso di arrivi a pari punti e classifiche avulse - con queste tre realtà parlano solo a favore di Brescia, che ha vinto in Campania, ha battuto i friulani sia all’andata sia al ritorno e ha superato i cremonesi al PalaLeonessa.

Essere testa di serie ai play off significa chiudere la stagione tra le prime quattro. Al momento Brescia ha 10 punti di vantaggio sulla quinta, Tortona, e ha pure lo scontro diretto a favore (vittoria di 8 punti, in casa). È in realtà molto interessante - anche se manca ancora troppo per passare da «interessante» a «rassicurante» - il divario con l’Olimpia Milano. Che, alla fine, è sempre la squadra favorita per lo scudetto, insieme alla Virtus Bologna. I ragazzi di Cotelli sono a +6 sulla formazione di Poeta, e hanno entrambi gli scontri diretti a favore. In un eventuale arrivo a pari punti, i biancoblù sarebbero avanti.

Avversarie

La terza forza del campionato, ossia la Reyer Venezia, è a sua volta a -6. La Germani ha battuto gli orogranata in casa di 11 punti, ma i lagunari, ad esempio, non hanno più di mezzo il turno di riposo forzato, che invece Brescia dovrà rispettare.

Tutto facile, quindi, per la Germani? Non è proprio così. Innanzitutto, lunedì 9 arriva la Virtus Bologna, per un mega scontro diretto al vertice. Poi, ogni partita nasconde insidie, specie se l’avversaria lotta per salvarsi o centrare i play off. Il girone di ritorno è duro. Infine, il calendario mette davanti trasferte pericolose. A Trento, a Venezia, a Trieste e a Tortona. Tutte squadre, comunque, battute all’andata.

La classifica

Di seguito la classifica dopo 18 giornate (tra parentesi il numero di gare giocate).

  1. GERMANI BRESCIA 30 p.ti (17)
  2. Virtus Bologna 28 p.ti (17)
  3. Reyer Venezia 24 p.ti (16)
  4. Olimpia Milano 24 p.ti (17)
  5. Tortona 20 p.ti (17)
  6. Trieste 18 p.ti (16)
  7. Trento 16 p.ti (17)
  8. Napoli 14 p.ti (16)
  9. Udine 14 p.ti (17)
  10. Cremona 14 p.ti (17)
  11. Reggio Emilia 12 p.ti (17)
  12. Varese 12 p.ti (17)
  13. Dinamo Sassari 12 p.ti (17)
  14. Cantù 8 p.ti (17)
  15. Treviso 6 p.ti (17)
  16. Trapani 0 p.ti (0)

