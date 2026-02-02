Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Germani, Della Valle capitano celestiale da almeno tre partite

Jacopo Bianchi
Adv decisivo anche contro Milano: in questo momento è l’Mvp del campionato italiano. Terza gara sopra i 30 punti in maglia Brescia
Mauro Ferrari si congratula con Amedeo Della Valle - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
Mauro Ferrari si congratula con Amedeo Della Valle - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
AA

Amedeo Della Valle, in questo momento, non è solo il miglior giocatore italiano del campionato, ma è anche l’Mvp, con ampio distacco sugli inseguitori. Perché è questo fanno gli Mvp: nel momento di maggior bisogno si caricano la squadra sulle spalle e trascinano i compagni a destinazione, come il capitano della Germani ha fatto nelle ultime tre gare.

I numeri

  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
  • Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani
    Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Dopo i 17 punti conditi da 4 assist e 6 rimbalzi gestendo con grande esperienza il finale a Cantù e i 25 punti, di cui 22 nel secondo tempo, con la tripla della vittoria nei pressi della sirena contro Udine, il marchesino di Alba si è superato ancora una volta. Trentuno punti rifilati a Milano tirando 4/7 da 2, 3/8 da tre e 14/15 ai liberi. In tutto questo, le due triple che hanno consegnato la vittoria alla truppa di Cotelli. Come se non bastasse il numero 8 biancoblù ha anche distribuito 7 assist e raccolto 5 rimbalzi.

Condottiero

Ma, al di là dei numeri, è stato il tipo di prestazione a impressionare. Adv ha sfidato la fisicità di una squadra da Eurolega come Milano attaccando spesso il ferro prima di trafiggere la difesa biancorossa dalla distanza nel quarto periodo firmando tutto il parziale di 10-0 negli ultimi 2’20’’ di gara. Prima escursione dell’anno sopra i 30 punti per lui, e terza in maglia Brescia (34 contro Treviso nel 2021-2022 e 33 a Milano nel 2023-2024 in gara-1 di semifinale play off).

Della Valle non giocava due settimane di pallacanestro così estasianti, e soprattutto decisive, probabilmente dall’Europeo U19 del 2013, in cui trascinò l’Italia alla medaglia d’oro, presentandosi alla pallacanestro mondiale. Brescia, grazie al suo condottiero, è riuscita a gestire la pesante assenza di Nikola Ivanovic, unico vero playmaker a disposizione di coach Matteo Cotelli, e ad ipotecare uno dei primi due posti della griglia play off a 11 giornate dal termine.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaAmedeo Della ValleOlimpia MilanoMilano
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario