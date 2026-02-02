Germani, Della Valle capitano celestiale da almeno tre partite

Amedeo Della Valle, in questo momento, non è solo il miglior giocatore italiano del campionato, ma è anche l’Mvp, con ampio distacco sugli inseguitori. Perché è questo fanno gli Mvp: nel momento di maggior bisogno si caricano la squadra sulle spalle e trascinano i compagni a destinazione, come il capitano della Germani ha fatto nelle ultime tre gare.

I numeri

Basket, gli scatti di Olimpia Milano-Germani - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Dopo i 17 punti conditi da 4 assist e 6 rimbalzi gestendo con grande esperienza il finale a Cantù e i 25 punti, di cui 22 nel secondo tempo, con la tripla della vittoria nei pressi della sirena contro Udine, il marchesino di Alba si è superato ancora una volta. Trentuno punti rifilati a Milano tirando 4/7 da 2, 3/8 da tre e 14/15 ai liberi. In tutto questo, le due triple che hanno consegnato la vittoria alla truppa di Cotelli. Come se non bastasse il numero 8 biancoblù ha anche distribuito 7 assist e raccolto 5 rimbalzi.

Condottiero

Ma, al di là dei numeri, è stato il tipo di prestazione a impressionare. Adv ha sfidato la fisicità di una squadra da Eurolega come Milano attaccando spesso il ferro prima di trafiggere la difesa biancorossa dalla distanza nel quarto periodo firmando tutto il parziale di 10-0 negli ultimi 2’20’’ di gara. Prima escursione dell’anno sopra i 30 punti per lui, e terza in maglia Brescia (34 contro Treviso nel 2021-2022 e 33 a Milano nel 2023-2024 in gara-1 di semifinale play off).

Della Valle non giocava due settimane di pallacanestro così estasianti, e soprattutto decisive, probabilmente dall’Europeo U19 del 2013, in cui trascinò l’Italia alla medaglia d’oro, presentandosi alla pallacanestro mondiale. Brescia, grazie al suo condottiero, è riuscita a gestire la pesante assenza di Nikola Ivanovic, unico vero playmaker a disposizione di coach Matteo Cotelli, e ad ipotecare uno dei primi due posti della griglia play off a 11 giornate dal termine.