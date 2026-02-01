Olimpia Milano-Germani, la diretta della sfida all’ex Poeta
Niente Ivanovic per Cotelli. Poeta recupera Guduric (ed esclude Booker). All’Allianz Cloud, alle 16, si disputa Olimpia Milano-Germani. E la Pallacanestro Brescia è costretta a fare a meno del proprio playmaker titolare, per infortunio.
È terza contro seconda, la gara vale come terza del girone di ritorno, diciottesima di regular season. È un big match, che però entrambe le squadre affrontano con defezioni. Pesantissima quella di Brescia.
La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.