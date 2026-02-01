Giornale di Brescia
Basket

Olimpia Milano-Germani, la diretta della sfida all’ex Poeta

Marco Mezzapelle
Palla a due alle 16: assenza pesantissima per Cotelli, costretto a rinunciare a Ivanovic. Si affrontano la terza e la seconda forza del campionato
Matteo Cotelli, coach della Germani - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Niente Ivanovic per Cotelli. Poeta recupera Guduric (ed esclude Booker). All’Allianz Cloud, alle 16, si disputa Olimpia Milano-Germani. E la Pallacanestro Brescia è costretta a fare a meno del proprio playmaker titolare, per infortunio.

È terza contro seconda, la gara vale come terza del girone di ritorno, diciottesima di regular season. È un big match, che però entrambe le squadre affrontano con defezioni. Pesantissima quella di Brescia.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

Germani Pallacanestro BresciaOlimpia MilanoMilano
