Germani: Burnell è l’Mvp di aprile della serie A
Il numero 10 della Pallacanestro Brescia è stato grande protagonista facendo registrare numeri di rilievo e prestazioni eccezionali: su tutte, quella a Venezia
Jason Burnell in azione a Trieste - © G. Lodolo Ciamillo-Castoria
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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