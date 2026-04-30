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Germani: Burnell è l’Mvp di aprile della serie A

Il numero 10 della Pallacanestro Brescia è stato grande protagonista facendo registrare numeri di rilievo e prestazioni eccezionali: su tutte, quella a Venezia
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Jason Burnell in azione a Trieste - © G. Lodolo Ciamillo-Castoria
Jason Burnell in azione a Trieste - © G. Lodolo Ciamillo-Castoria

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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