Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Germani, Cotelli: «Manteniamo inviolato il nostro palazzetto»

Daniele Ardenghi
Domenica alle 19 arriva Udine, che sfiderà la Pallacanestro Brescia anche nel quarto di finale della Final Eight a febbraio
Matteo Cotelli - © www.giornaledibrescia.it
Matteo Cotelli - © www.giornaledibrescia.it
AA

Alle 19 di domenica la Germani sfida Udine al PalaLeonessa per la seconda giornata di ritorno. Si tratta anche di una sorta di prequel del quarto di Coppa Italia che si disputerà a febbraio, a Torino.

«Dobbiamo cercare di mantenere inviolato il nostro palazzetto – afferma Matteo Cotelli, allenatore della Pallacanestro Brescia –. Ma Udine è una squadra ostica e molto cambiata rispetto all’andata, soprattutto grazie all’apporto di leadership di Christon (a Brescia nel 2023-2024, ndr). Nelle ultime partite i nostri prossimi avversari sono stati in grado di mettere sabbia negli ingranaggi di chi affrontavano».

La Germani è riuscita fin qui a vivere «una buona settimana di allenamenti – prosegue il coach bresciano –. Dopo un mese complesso dal punto di vista delle assenze dobbiamo ritrovare le nostre line-up. Se tutto va bene, non ci troveremo più nella condizione di chiedere gli straordinari ad alcuni giocatori».

Un pensiero alla doppia sfida con Udine, la prossima alla Final Eight? «Ci concentriamo su questa - conclude Cotelli -, che vogliamo assolutamente vincere prima degli impegni con Olimpia Milano e Virtus Bologna».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaMatteo CotelliUdine Basket
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario