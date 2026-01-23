Germani, Cotelli: «Manteniamo inviolato il nostro palazzetto»

Alle 19 di domenica la Germani sfida Udine al PalaLeonessa per la seconda giornata di ritorno. Si tratta anche di una sorta di prequel del quarto di Coppa Italia che si disputerà a febbraio, a Torino.

«Dobbiamo cercare di mantenere inviolato il nostro palazzetto – afferma Matteo Cotelli, allenatore della Pallacanestro Brescia –. Ma Udine è una squadra ostica e molto cambiata rispetto all’andata, soprattutto grazie all’apporto di leadership di Christon (a Brescia nel 2023-2024, ndr). Nelle ultime partite i nostri prossimi avversari sono stati in grado di mettere sabbia negli ingranaggi di chi affrontavano».

La Germani è riuscita fin qui a vivere «una buona settimana di allenamenti – prosegue il coach bresciano –. Dopo un mese complesso dal punto di vista delle assenze dobbiamo ritrovare le nostre line-up. Se tutto va bene, non ci troveremo più nella condizione di chiedere gli straordinari ad alcuni giocatori».

Un pensiero alla doppia sfida con Udine, la prossima alla Final Eight? «Ci concentriamo su questa - conclude Cotelli -, che vogliamo assolutamente vincere prima degli impegni con Olimpia Milano e Virtus Bologna».