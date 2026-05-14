Germani, primo premio individuale: Burnell sesto uomo dell’anno

Primo riconoscimento individuale della stagione per la Germani . È Jason Burnell , infatti, a portare a casa il premio di sesto uomo dell’anno , battuti nella corsa l’esterno della Virtus Bologna Matt Morgan e l’ala di Cantù Erik Green.

Assegnazione del premio in realtà mai in discussione per il 28enne della Florida che è stato il vero trascinatore di Brescia in questa stagione regolare con 14,3 punti 6,8 rimbalzi e 3,2 assist di media in poco più di 27 minuti d’impiego tirando il 53% da due, il 36% da 3 e il 93% ai tiri liberi, categoria in cui è risultato anche il migliore di tutta la Lba.