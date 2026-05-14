Germani, primo premio individuale: Burnell sesto uomo dell’anno

Primo riconoscimento individuale della stagione per la Germani. È Jason Burnell, infatti, a portare a casa il premio di sesto uomo dell’anno, battuti nella corsa l’esterno della Virtus Bologna Matt Morgan e l’ala di Cantù Erik Green.
Assegnazione del premio in realtà mai in discussione per il 28enne della Florida che è stato il vero trascinatore di Brescia in questa stagione regolare con 14,3 punti 6,8 rimbalzi e 3,2 assist di media in poco più di 27 minuti d’impiego tirando il 53% da due, il 36% da 3 e il 93% ai tiri liberi, categoria in cui è risultato anche il migliore di tutta la Lba.
Il secondo
Jason Burnell diventa così il secondo giocatore della Germani ad aggiudicarsi il premio di «Sixth man of the year» dopo quello messo in bacheca da Cj Massinburg al termine della stagione 23/24, quando l’esterno texano vinse anche quello di giocatore più migliorato dell’anno.
Nel frattempo assegnati anche il premio al miglior under 22, che è andato a Saliou Niang della Virtus Bologna, e quello di giocatore più migliorato della stagione, conquistato da Davide Casarin della Vanoli Cremona.
La Germani resta in corsa per diversi altri premi individuali a partire da quello di Mvp, dove tra i tre finalisti ci sono sia Miro Bilan che Amedeo Della Valle, passando da quello di allenatore dell’anno, con la fortissima candidatura dell’esordiente Matteo Cotelli, per arrivare a quello di miglior italiano del campionato che vede ancora in corsa Amedeo Della Valle, già vincitore nel 2022 e nel 2025.