Germani, Bilan e Della Valle possibili Mvp: come si assegnano i premi

Jahmi’us Ramsey e Christian Vital (entrambi esterni, uno di Trieste e uno di Tortona) sono out. Amedeo Della Valle (guardia e capitano della Germani) e il centro Miro Bilan , sempre della Pallacanestro Brescia, sono dentro. Fanno parte della terna definitiva dei giocatori in lizza per il premio di Mvp della stagione regolare 2025-2026. Il nome del vincitore sarà reso noto domani, giovedì.

Il terzo candidato è la guardia dell’Olimpia Milano Armoni Brooks . Un fenomeno, non semplice da superare. Eppure, nell’economia delle squadre in questione, nei risultati in campionato delle squadre in questione e nell’impatto complessivo, è difficile dire che i bresciani non sono più meritevoli. Però si entra nell’ambito delle opinioni, tutte rispettabili.

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Le categorie

I nomi del vincitore, del secondo e del terzo classificato saranno ufficializzati domani. Lo stesso avverrà anche per il resto dei premi individuali. In sostanza, da metà giornata in poi, la Lba snocciolerà i nomi dei vincitori. La Germani è in lizza in altre categorie. Della Valle (obiettivamente, sarebbe abbastanza incomprensibile non avvenisse) può vincere il premio di miglior italiano.

Discorso identico per Jason Burnell per quanto concerne l’award dedicato al sesto uomo più incisivo del campionato. L’ala grande della Florida concorre anche nella categoria dedicata al giocatore maggiormente migliorato (francamente, giocò una grande stagione già lo scorso anno...). Con altrettanta trasparenza, è difficile immaginare che il premio per il miglior allenatore non vada a Matteo Cotelli, che ha raggiunto ciò che ha raggiunto al primo anno da head coach. Ma, come è giusto che sia, può accadere di tutto.

Coach Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Come funziona

Da comunicato della Lega «il premio di Mvp della regular season è stato assegnato attraverso un processo articolato in due fasi. Inizialmente, la redazione di LbaTv ha selezionato i giocatori e i protagonisti fuori dal campo che si sono maggiormente distinti nel corso del campionato, definendo così la lista dei candidati per ciascuna categoria. Successivamente, club, media e tifosi hanno espresso la propria preferenza, contribuendo in maniera diretta alla scelta dei vincitori dei premi stagionali».

Due dati al volo. Bilan è il migliore per valutazione media (21.8) e il miglior rimbalzista del campionato. Lo seguono Burnell e Della Valle. Tre su tre giocatori della Germani. Per quanto concerne gli italiani, se Adv è terzo per valutazione, il primo connazionale (Diouf della Virtus Bologna) è quarantaduesimo… Non resta che attendere i verdetti di domani. La previsione? È che Brescia possa portare a casa almeno tre premi.