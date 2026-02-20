Giornale di Brescia
Germani, in semifinale di Coppa Italia c’è da sfatare il tabù Milano

Daniele Ardenghi
Nella Final Eight i precedenti in semifinale sono due, uno del 2022 e l’altro del 2025: in entrambi i casi arrivò una sconfitta. In campionato, invece, quest’anno è arrivato un doppio successo
Maurice Ndour e Shavon Shields alla Inalpi Arena - © www.giornaledibrescia.it
Maurice Ndour e Shavon Shields alla Inalpi Arena - © www.giornaledibrescia.it
Metti vicine le parole «Olimpia Milano» e «Coppa» (che sia «Italia» o «Super») e salta quasi sempre fuori qualcosa di poco bello da ricordare. Se ci aggiungi «semifinale» è pure peggio. Anche se Torino porta alla memoria pure un precedente dolcissimo.

La sfida

Domani, sabato, alle 18, alla Inalpi Arena di Torino, la Germani torna a sfidare la squadra meneghina per la semifinale di Coppa Italia. Chi vince, tornerà in campo il giorno successivo, domenica, nello stesso posto, alle 17, per giocarsi l’edizione 2026 del trofeo.

Nella Final Eight i precedenti in semifinale sono due. Il primo risale al 19 febbraio 2022. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro la Pallacanestro Brescia di Alessandro Magro perde 69-63 una gara molto tirata. Restano ancora negli occhi le tre triple sbagliate da Petrucelli in momenti chiave della partita. A proposito di tiri da oltre i 6.75 (in questo caso da ben oltre...), si arriva all’altro precedente in semifinale contro Milano.

Mitrou-Long fronteggiato da Rodriguez - © www.giornaledibrescia.it
Mitrou-Long fronteggiato da Rodriguez - © www.giornaledibrescia.it

È il 15 febbraio 2025. Il canestro che sposta l’inerzia di una partita molto equilibrata è segnato da Stefano Tonut, che dopo una trentina di secondi dall’inizio dell’ultimo quarto, accalappia un pallone dalla spazzatura e segna quasi senza guardare, praticamente da centrocampo. È la bomba del sorpasso, l’Olimpia non si volterà più indietro (la Brescia di Peppe Poeta, domani avversario, cadrà 74-69).

Stesso parquet, nel 2023, è tutt’altra storia. Ma non è semifinale. È sempre un 15 febbraio, giorno di San Faustino, ma si giocano i quarti. La Germani di Magro inizia la propria cavalcata vincente superando 75-72 la squadra di Messina.

Supercoppa e campionato

Brescia ha incontrato due volte l’Armani pure in Supercoppa. La prima al PalaLeonessa, il 29 settembre del 2018, in semifinale (si tratta, per l’impianto di via Caprera, di una sorta di battesimo, dato che è la prima competizione ufficiale che ospita). I biancorossi vincono nettamente, 81-59. La Germani incontra poi Milano in Supercoppa anni dopo. Per la precisione, all’inizio della stagione attualmente in corso. Il 28 settembre 2025 è altro ko, stavolta 90-76.

In campionato, quest’anno, sono invece arrivate soltanto gioie. Entrambe tutto fuorché scontate. Il 5 novembre (sulla panchina avversaria c’è ancora Messina, Poeta ne avrebbe preso il posto non molto dopo). Ibiancoblù sono privi di Massinburg, infortunato, e s’impongono 98-92 al termine di una partita capolavoro. Ancora più eccezionale, per certi versi, il successo dello scorso primo febbraio. All’Allianz Cloud di Milano Brescia è senza Ivanovic, ma disputa un match strepitoso, deciso da Amedeo Della Valle: è vittoria 90-81. Nel dopo gara, applaude anche Poeta.

