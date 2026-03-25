Germani, attenzione a incroci e alla schermaglia degli scontri diretti

La classifica è ottima, come ottimo è il fatto che la Germani non debba più preoccuparsi di fermarsi per il turno di riposo «forzato» (la Pallacanestro Brescia ha «già dato», lo scorso 8 marzo). E, quindi, da qui alla fine della regular season ha sette partite nelle quali cercare di fare punti utili per difendere il secondo posto. Quattro match in cas a, tre in trasferta.

Cattiva notizia?

C’è una cattiva notizia: le tre trasferte coincidono con altrettanti scontri diretti. Si sceglie di definire tali i match contro squadre che - al momento - occupano la zona play off (nell’ordine saranno Reyer Venezia, Trieste e Tortona). Il quarto scontro diretto su sette partite è in casa, già domenica prossima, contro Reggio Emilia, formazione letteralmente rinata e che ha vinto le ultime cinque partite di campionato (l’altroieri ha steso con mano pesante la Virtus Bologna, al PalaBigi).

La volata play off è tutta qui. Otto squadre, nove se si considera Varese, che ha 18 punti come l’ottava, Trento (la squadra di Cotelli è ben più su, a 34).

Riposi

C’è chi deve ancora riposare e chi no. Ad esempio, dopo il ko nel derby, la Virtus starà ferma domenica prossima. L’Olimpia Milano, che insegue Brescia, si fermerà invece tra tre Turni. Trento, più attardata, e già battuta due volte, si fermerà invece tra due giornate.

Posto che può sempre accadere di tutto (e posto che, col successo ottenuto in terra trentina domenica), Della Valle e compagni sono già certi di aver centrato la post season, il tema è la difesa della posizione migliore. Il sogno, in teoria, sarebbe quello di ricreare le condizioni dello scorso anno, in cui le due superpotenze Virtus Bologna e Olimpia Milano (qui in ordine di classifica) si trovano nello stesso braccio del tabellone play off, quello in cui non dovrebbe trovarsi la Germani. Classifica attuale alla mano, sarebbe così. Ma manca davvero troppo, e le variabili sono infinite.

Impegni

Nella fattispecie, come si diceva, la difficoltà del calendario è uno dei fattori da tenere a mente. Seguendo il criterio di cui sopra, la formazione che da qui alla fine della regular season ha più scontri diretti è Tortona. Sono ben cinque, con Trento, Bologna, Reggio Emilia, Germani e Venezia. Ne hanno quattro come Brescia anche la stessa Reggio e Trento.

E le big? Detto che entrambe devono riposare, la Virtus incontrerà Venezia, Tortona e Trieste. All’Olimpia, invece, toccano Reggio, Venezia, Trieste e Trento.